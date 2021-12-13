Правительство Татарстана проработает меры поддержки молодых ученых
Минниханов и Кареева обсудили предложения по поддержке молодых ученых в Татарстане
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница бактериологической мобильной лаборатории
КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и по делам молодежи Татарстана проработают меры поддержки молодых ученых республики, в частности в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с доцентом Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлией Кареевой.
Кареева на прошлой неделе стала участницей встречи президента РФ Владимира Путина с представителями Конгресса молодых ученых. Тогда она предложила расширить возможности получения жилищного сертификата и социальной ипотеки для молодых ученых на основании их достижений, исключив требование нуждаемости. Также она предложила расширить данные программы на организации, не подведомственные министерству науки и высшего образования РФ.
"В ходе встречи Рустам Минниханов и Юлия Кареева подробно обсудили предложения по поддержке молодых научных специалистов. Как отметил президент Татарстана, это очень важная и актуальная тема", - говорится в сообщении.
Минниханов сообщил, что предложения Кареевой, возглавляющей исполком Движения молодых ученых и специалистов Татарстана, будут внимательно проработаны.
По итогам встречи глава республики поручил министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстан подготовить протокол по предложениям, озвученным Кареевой. Также Минниханов дал поручение министерству по делам молодежи республики разработать и представить предложения по улучшению жилищных условий молодых ученых.