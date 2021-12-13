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https://ria.ru/20211213/uchenye-1763538222.html
Правительство Татарстана проработает меры поддержки молодых ученых
Правительство Татарстана проработает меры поддержки молодых ученых - РИА Новости, 13.12.2021
Правительство Татарстана проработает меры поддержки молодых ученых
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и по делам молодежи Татарстана проработают меры поддержки молодых ученых республики, в частности в улучшении... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:57
2021-12-13T18:57
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
рустам минниханов
россия
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и по делам молодежи Татарстана проработают меры поддержки молодых ученых республики, в частности в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с доцентом Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлией Кареевой.Кареева на прошлой неделе стала участницей встречи президента РФ Владимира Путина с представителями Конгресса молодых ученых. Тогда она предложила расширить возможности получения жилищного сертификата и социальной ипотеки для молодых ученых на основании их достижений, исключив требование нуждаемости. Также она предложила расширить данные программы на организации, не подведомственные министерству науки и высшего образования РФ."В ходе встречи Рустам Минниханов и Юлия Кареева подробно обсудили предложения по поддержке молодых научных специалистов. Как отметил президент Татарстана, это очень важная и актуальная тема", - говорится в сообщении.Минниханов сообщил, что предложения Кареевой, возглавляющей исполком Движения молодых ученых и специалистов Татарстана, будут внимательно проработаны.По итогам встречи глава республики поручил министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстан подготовить протокол по предложениям, озвученным Кареевой. Также Минниханов дал поручение министерству по делам молодежи республики разработать и представить предложения по улучшению жилищных условий молодых ученых.
https://ria.ru/20211206/proekty-1762456518.html
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общество, республика татарстан (татарстан), владимир путин, рустам минниханов, россия
18:57 13.12.2021
 
Правительство Татарстана проработает меры поддержки молодых ученых

Минниханов и Кареева обсудили предложения по поддержке молодых ученых в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница бактериологической мобильной лаборатории
Сотрудница бактериологической мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и по делам молодежи Татарстана проработают меры поддержки молодых ученых республики, в частности в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с доцентом Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлией Кареевой.
Кареева на прошлой неделе стала участницей встречи президента РФ Владимира Путина с представителями Конгресса молодых ученых. Тогда она предложила расширить возможности получения жилищного сертификата и социальной ипотеки для молодых ученых на основании их достижений, исключив требование нуждаемости. Также она предложила расширить данные программы на организации, не подведомственные министерству науки и высшего образования РФ.
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"В ходе встречи Рустам Минниханов и Юлия Кареева подробно обсудили предложения по поддержке молодых научных специалистов. Как отметил президент Татарстана, это очень важная и актуальная тема", - говорится в сообщении.
Минниханов сообщил, что предложения Кареевой, возглавляющей исполком Движения молодых ученых и специалистов Татарстана, будут внимательно проработаны.
По итогам встречи глава республики поручил министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстан подготовить протокол по предложениям, озвученным Кареевой. Также Минниханов дал поручение министерству по делам молодежи республики разработать и представить предложения по улучшению жилищных условий молодых ученых.
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Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир ПутинРустам МиннихановРоссия
 
 
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