https://ria.ru/20211213/puteshestviya-1763415304.html
Эксперты рассказали, когда иностранные туристы вернутся в Россию
Эксперты рассказали, когда иностранные туристы вернутся в Россию - РИА Новости, 13.12.2021
Эксперты рассказали, когда иностранные туристы вернутся в Россию
Туроператоры рассказали, что интерес к путешествиям в Россию у иностранцев сохраняется, эксперты надеются, что смогут начать отправлять своих клиентов уже летом РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T17:48
2021-12-13T17:48
2021-12-13T17:48
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что интерес к путешествиям в Россию у иностранцев сохраняется, эксперты надеются, что смогут начать отправлять своих клиентов уже летом 2022 года, сообщает АТОР.В Барселоне в начале декабря прошла международная туристическая выставка IBTM World, участие в которой приняли и российские компании. В ходе обсуждений с зарубежными партнерами они пришли к выводу, что восстановление въездного туризма до допандемийного уровня будет небыстрым.Из-за действующих ограничений, вызванных появлением COVID-19, нас ждут группы небольшого формата.Возможность посещения нашей страны по электронной визе (этот механизм из-за пандемии приостановлен) и признание сертификатов вакцинации позволили бы иностранцам посещать музеи и театры. Пока у привитых зарубежными препаратами от COVID-19 такой возможности нет (или нужно делать ПЦР-тесты каждые 48 часов).Иностранным гостям по-прежнему интересна "российская классика" — путешествия в Москву и Санкт-Петербург. Большинство запросов поступает именно по этим направлениям. Главный плюс — отличное транспортное сообщение между городами, их удобно комбинировать в одной поездке.Особый интерес проявляют туристы из стран Латинской Америки. Для граждан большинства государств региона въезд в Россию безвизовый. К тому же, многие там привиты российским "Спутником V".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), латинская америка, туризм, россия, коронавирус covid-19
Эксперты рассказали, когда иностранные туристы вернутся в Россию
Эксперты рассказали, какой отдых в России будет интересен иностранцам в ближайшие годы
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, что интерес к путешествиям в Россию у иностранцев сохраняется, эксперты надеются, что смогут начать отправлять своих клиентов уже летом 2022 года, сообщает
АТОР.
В Барселоне в начале декабря прошла международная туристическая выставка IBTM World, участие в которой приняли и российские компании. В ходе обсуждений с зарубежными партнерами они пришли к выводу, что восстановление въездного туризма до допандемийного уровня будет небыстрым.
Из-за действующих ограничений, вызванных появлением COVID-19, нас ждут группы небольшого формата.
Возможность посещения нашей страны по электронной визе (этот механизм из-за пандемии приостановлен) и признание сертификатов вакцинации позволили бы иностранцам посещать музеи и театры. Пока у привитых зарубежными препаратами от COVID-19 такой возможности нет (или нужно делать ПЦР-тесты каждые 48 часов).
Иностранным гостям по-прежнему интересна "российская классика" — путешествия в Москву и Санкт-Петербург. Большинство запросов поступает именно по этим направлениям. Главный плюс — отличное транспортное сообщение между городами, их удобно комбинировать в одной поездке.
Особый интерес проявляют туристы из стран Латинской Америки. Для граждан большинства государств региона въезд в Россию безвизовый. К тому же, многие там привиты российским "Спутником V".