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Около 2400 жителей Самарской области прошли профобучение по нацпроекту
Около 2400 жителей Самарской области прошли профобучение по нацпроекту - РИА Новости, 22.12.2021
Около 2400 жителей Самарской области прошли профобучение по нацпроекту
Около 2400 жителей Самарской области прошли профессиональное обучение и устроились на работу в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-13T18:18
2021-12-22T18:21
общество
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 13 дек – РИА Новости. Около 2400 жителей Самарской области прошли профессиональное обучение и устроились на работу в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики региона.В рамках федерального проекта жители региона могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование по разнообразному спектру направлений.По завершении обучения более 85% граждан работают по полученной профессии.В числе образовательных учреждений, задействованных в нацпроекте, - Самарский техникум кулинарного искусства. Здесь проводят повышение квалификации поваров школьных столовых и комбинатов питания Промышленного района областного центра. Занятия проводят в специально оборудованных классах опытные мастера, курс длится 144 часа, добавили в министерстве.Всего обучение в техникуме проходят 16 человек по компетенции "Поварское дело" по стандартам "Ворлдскилз".
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общество, самарская область, дмитрий азаров
18:18 13.12.2021 (обновлено: 18:21 22.12.2021)
 

Около 2400 жителей Самарской области прошли профобучение по нацпроекту

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПрофобучение
Профобучение - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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САМАРА, 13 дек – РИА Новости. Около 2400 жителей Самарской области прошли профессиональное обучение и устроились на работу в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики региона.
В рамках федерального проекта жители региона могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование по разнообразному спектру направлений.
По завершении обучения более 85% граждан работают по полученной профессии.
"Поддержка тех, кто нуждается в помощи, решение вопросов трудоустройства, повышения конкурентоспособности граждан на современном рынке труда – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей", - отметили в ведомстве.
В числе образовательных учреждений, задействованных в нацпроекте, - Самарский техникум кулинарного искусства. Здесь проводят повышение квалификации поваров школьных столовых и комбинатов питания Промышленного района областного центра. Занятия проводят в специально оборудованных классах опытные мастера, курс длится 144 часа, добавили в министерстве.
Всего обучение в техникуме проходят 16 человек по компетенции "Поварское дело" по стандартам "Ворлдскилз".
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ОбществоСамарская областьДмитрий Азаров
 
 
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