https://ria.ru/20211213/profobuchenie-1764967495.html

Около 2400 жителей Самарской области прошли профобучение по нацпроекту

Около 2400 жителей Самарской области прошли профобучение по нацпроекту - РИА Новости, 22.12.2021

Около 2400 жителей Самарской области прошли профобучение по нацпроекту

Около 2400 жителей Самарской области прошли профессиональное обучение и устроились на работу в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-13T18:18

2021-12-13T18:18

2021-12-22T18:21

общество

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 13 дек – РИА Новости. Около 2400 жителей Самарской области прошли профессиональное обучение и устроились на работу в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики региона.В рамках федерального проекта жители региона могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование по разнообразному спектру направлений.По завершении обучения более 85% граждан работают по полученной профессии.В числе образовательных учреждений, задействованных в нацпроекте, - Самарский техникум кулинарного искусства. Здесь проводят повышение квалификации поваров школьных столовых и комбинатов питания Промышленного района областного центра. Занятия проводят в специально оборудованных классах опытные мастера, курс длится 144 часа, добавили в министерстве.Всего обучение в техникуме проходят 16 человек по компетенции "Поварское дело" по стандартам "Ворлдскилз".

https://ria.ru/20211222/azarov-1764948712.html

самарская область

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общество, самарская область, дмитрий азаров