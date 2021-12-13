https://ria.ru/20211213/podmoskove-1763407545.html

В Подмосковье построят 25 коммерческих объектов

В Подмосковье построят 25 коммерческих объектов - РИА Новости, 13.12.2021

В Подмосковье построят 25 коммерческих объектов

На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 25 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:38

2021-12-13T10:38

2021-12-13T10:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 25 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 43 новых проекта. Из них: 10 – объекты крупного бизнеса, 15 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта сельскохозяйственного назначения в городском округе Раменское общей площадью более 400 гектаров.

https://ria.ru/20211209/podderzhka-1762945965.html

московская область (подмосковье)

раменское

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московская область (подмосковье), раменское