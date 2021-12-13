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Спасатели нашли тело последнего погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная"

Спасатели нашли тело последнего погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 13.12.2021

Спасатели нашли тело последнего погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная"

Горноспасатели поднимают из шахты "Листвяжная" тело последнего погибшего при ЧП шахтера. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале губернатора... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T03:53

2021-12-13T03:53

2021-12-13T04:51

происшествия

кемеровская область

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей цивилев

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Горноспасатели поднимают из шахты "Листвяжная" тело последнего погибшего при ЧП шахтера. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в тот момент были 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели. Позднее их пришлось отозвать из-за угрозы взрыва.Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв метана. Погиб 51 человек, из них 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более ста человек.

кемеровская область

россия

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2021

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происшествия, кемеровская область, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев