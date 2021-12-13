https://ria.ru/20211213/klyushin-1763529881.html

Адвокаты Клюшина подали кассационную жалобу на решение суда

Адвокаты Клюшина подали кассационную жалобу на решение суда - РИА Новости, 13.12.2021

Адвокаты Клюшина подали кассационную жалобу на решение суда

Адвокаты арестованного в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского Федерального уголовного суда, РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:20

2021-12-13T18:20

2021-12-13T20:39

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ЦЮРИХ, 13 дек - РИА Новости. Адвокаты арестованного в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского Федерального уголовного суда, подтвердивший решение о выдаче гражданина России в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов."По имеющейся информации, адвокатами подана в Федеральный суд Швейцарии кассационная жалоба на вердикт Федерального уголовного суда, подтвердивший решение Федерального ведомства юстиции о выдаче Владислава Клюшина в США. Таким образом, окончательное решение швейцарской юстиции по этому делу ещё не вынесено", - заявил Хохлов.Он добавил, что с момента задержания Клюшина посольство находится в постоянном контакте как с властями Швейцарии, так и с адвокатами россиянина в целях безусловного обеспечения его законных прав и интересов. Пресс-секретарь российского посольства отметил, что Клюшину оказывается необходимая консульская помощь.В свою очередь, официальный представитель Федерального офиса юстиции Рафаэль Фрей заявил, что решение об экстрадиции в США по делу российского бизнесмена Владислава Клюшина не окончательное, он может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии."Будучи административным органом, Федеральный офис юстиции не комментирует судебные решения. Я могу лишь подтвердить, что решение Федерального уголовного суда еще не окончательное. Как правило, апелляция на решение Федерального уголовного суда об экстрадиции может быть подана в Федеральный верховный суд в "особо важных" случаях, в частности, когда имеются указания на существенные недостатки уголовного судопроизводства в запрашивающей стране", - заявил он.Ранее стало известно, что швейцарский Федеральный уголовный суд не увидел политического подтекста в деле против Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу США, в связи с чем отклонил апелляцию на решение об экстрадиции россиянина в США.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена. Позднее защита Клюшина обжаловала это решение в Федеральном уголовном суде.

https://ria.ru/20210830/klyushin-1747882241.html

https://ria.ru/20210610/arest-1736409392.html

https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html

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сша, швейцария, в мире, россия