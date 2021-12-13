Онлайн-конференция о правовом регулировании деятельности IT-компаний
15 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен аналитический доклад Центра политической информации "Закон "о приземлении" IТ-компаний и правовые условия деятельности на международных рынках".
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Участники:
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- ведущий аналитик Центра политической информации, автор доклада Дмитрий МАШЬЯНОВ;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- политолог Сергей СУДАКОВ.
К разговору приглашены представители Федерального Собрания РФ.
Благодаря процессам глобализации международные IT-компании сегодня играют значительную роль в большинстве стран. Основная часть IT-продуктов, используемых интернет-пользователями, разработана крупнейшими IT-гигантами, именуемыми "большой пятеркой" (или Big Tech): Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft. Саморегулирование IT-гигантов осталось в прошлом, государственный надзор в том или ином виде присутствует практически в любом обществе. Это уже сложившаяся мировая практика, позволяющая выстроить полноценный диалог с IT-компаниями с учетом интересов граждан и государства.
В докладе представлен подробный анализ правовых условий работы международных IT-компаний на зарубежных рынках, особенностей налогообложения и защиты персональных данных, дана оценка российского законодательства в области регулирования IT-сферы, а также сделаны подробные выводы о специфике "приземления" агрегаторов соцсетей, мессенджеров и целесообразности этого процесса в разных странах, в том числе в России.
Участники:
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- ведущий аналитик Центра политической информации, автор доклада Дмитрий МАШЬЯНОВ;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- политолог Сергей СУДАКОВ.
К разговору приглашены представители Федерального Собрания РФ.
Благодаря процессам глобализации международные IT-компании сегодня играют значительную роль в большинстве стран. Основная часть IT-продуктов, используемых интернет-пользователями, разработана крупнейшими IT-гигантами, именуемыми "большой пятеркой" (или Big Tech): Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft. Саморегулирование IT-гигантов осталось в прошлом, государственный надзор в том или ином виде присутствует практически в любом обществе. Это уже сложившаяся мировая практика, позволяющая выстроить полноценный диалог с IT-компаниями с учетом интересов граждан и государства.
В докладе представлен подробный анализ правовых условий работы международных IT-компаний на зарубежных рынках, особенностей налогообложения и защиты персональных данных, дана оценка российского законодательства в области регулирования IT-сферы, а также сделаны подробные выводы о специфике "приземления" агрегаторов соцсетей, мессенджеров и целесообразности этого процесса в разных странах, в том числе в России.
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