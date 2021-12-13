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Онлайн-конференция о правовом регулировании деятельности IT-компаний

Онлайн-конференция о правовом регулировании деятельности IT-компаний - РИА Новости, 13.12.2021

Онлайн-конференция о правовом регулировании деятельности IT-компаний

15 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен аналитический доклад Центра политической информации "Закон "о приземлении" IТ-компаний и правовые условия деятельности на международных рынках".

2021-12-13T18:36

2021-12-13T18:36

2021-12-13T18:36

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- ведущий аналитик Центра политической информации, автор доклада Дмитрий МАШЬЯНОВ;- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- политолог Сергей СУДАКОВ.К разговору приглашены представители Федерального Собрания РФ.Благодаря процессам глобализации международные IT-компании сегодня играют значительную роль в большинстве стран. Основная часть IT-продуктов, используемых интернет-пользователями, разработана крупнейшими IT-гигантами, именуемыми "большой пятеркой" (или Big Tech): Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft. Саморегулирование IT-гигантов осталось в прошлом, государственный надзор в том или ином виде присутствует практически в любом обществе. Это уже сложившаяся мировая практика, позволяющая выстроить полноценный диалог с IT-компаниями с учетом интересов граждан и государства.В докладе представлен подробный анализ правовых условий работы международных IT-компаний на зарубежных рынках, особенностей налогообложения и защиты персональных данных, дана оценка российского законодательства в области регулирования IT-сферы, а также сделаны подробные выводы о специфике "приземления" агрегаторов соцсетей, мессенджеров и целесообразности этого процесса в разных странах, в том числе в России.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы