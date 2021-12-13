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Мэр Геленджика: к нам едут отдыхать круглый год

Мэр Геленджика: к нам едут отдыхать круглый год - РИА Новости, 13.12.2021

Мэр Геленджика: к нам едут отдыхать круглый год

Геленджик готовится к приему туристов в новогодние праздники, но и в конце осени и начале зимы курорт активно принимает отдыхающих. В санаториях Геленджика... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:05

2021-12-13T17:05

2021-12-13T19:42

краснодарский край

геленджик

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новости - туризм

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Геленджик готовится к приему туристов в новогодние праздники, но и в конце осени и начале зимы курорт активно принимает отдыхающих. В санаториях Геленджика появились программы реабилитации после COVID-19, местные пляжи теперь работают круглогодично, а новые дороги и новое здание аэропорта в ближайшем будущем упростят вопросы передвижения. Об этом и других новшествах на известном курорте рассказал РИА Новости мэр Геленджика Алексей Богодистов:– Чем Геленджик может быть привлекателен для туристов в межсезонье?– Осенне-зимний период – лучшее время для посещения Геленджика. Знойное лето уже позади, как и толпы туристов, очереди и массовое скопление отдыхающих на пляжах. Но развлечения и объекты показа никуда не делись. В это время можно посетить разные интересные объекты, например, канатную дорогу с подъемом на вершину Маркотхского хребта на высоту свыше 500 метров, которая находится в "Сафари-парке", или "Музей космонавтики" в селе Архипо-Осиповка.Всем, кто хочет быть здоров душой и телом, следует посетить крестьянско-фермерское хозяйство "Дольмен", где каждый сможет зарядиться духовной энергией дольменов и укрепить своё здоровье целебными свойствами зизифуса, или, как его еще называют, унаби – растения, которое выращивается на территории хозяйства.Но главной "изюминкой" отдыха в межсезонье в Геленджике можно назвать прогулку по многокилометровой ухоженной набережной: свежий морской бриз, чистый воздух, спокойное море, непривычно теплая для жителей центральных районов страны погода сделают отдых в этом время года в Геленджике незабываемым.Зимними вечерами ценителям вкусной еды наш курорт придется по вкусу. Есть в Геленджике многочисленные кафе, рестораны, чайные домики, бары, в которых отличный ассортимент блюд, как русской традиционной кухни, так и кулинарных изысков разных стран и континентов. Великое многообразие русской и украинской национальных кухонь.Средняя температура воздуха зимой +4˚С. Важный фактор, способствующий развитию Геленджика, как круглогодичного курорта, определяется влиянием теплого Черного моря, горным рельефом и границей с северной субтропической широтой.– Сейчас много говорят о развитии внутреннего туризма. Впрочем, Черноморское побережье никогда не испытывало проблем с привлечением туристов, по крайней мере летом. Сейчас качественно поменялись потоки? Кто приезжает, с какими запросами?– Да, действительно, Черноморское побережье не испытывает проблем с числом туристов как летом, так и в межсезонье. В Геленджике можно получить весь спектр туристских услуг в полном объеме: санатории, пансионаты, отели, объекты туристского показа, обустроенные пляжные территории, современные рестораны, кафе, прогулки по самой длинной набережной Европы и многое другое. Ежегодно наш город принимает порядка четырех миллионов туристов.У нас можно выбрать отдых на любой вкус и кошелек. От четырех- и пятизвездочных отелей до самого обычного частного жилья. Проводя анализ по туристическому потоку в 2021 году, мы увидели, что большая часть туристов выбрали местом размещения частный сектор.Туристы приезжают с очень разными запросами: для кого-то важно за короткий срок получить максимум впечатлений и провести время активно, кто-то хочет отдохнуть от суеты большого города, кто-то едет получить санаторно-курортное лечение, а кто-то – в рамках делового туризма.– Сегодня требования туристов к комфорту довольно высоки. Как вы планируете модернизировать санаторно-курортный комплекс? Соответствуют ли все гостиницы современным требованиям?– Геленджик - современный курорт, который динамично развивается. Особое внимание в последние годы мы уделяем пляжной инфраструктуре, стремимся достичь современного, единого облика. Не стоит на месте и модернизация санаторно-курортного комплекса. Предприятия ежегодно проводят строительные, ремонтные работы, благоустраивают и озеленяют территории.При подготовке к курортному сезону практически всеми предприятиями, размещающими туристов, приобретена новая мебель для номерного фонда и медицинских кабинетов, закуплено современное медицинское оборудование, оборудование для спортивных и тренажерных залов, пищеблоков. Чтобы соответствовать современным требованиям и подтверждать уровень комфорта, средства размещения (санаторно-курортные организации, отели, гостиницы) проходят классификацию, на сегодняшний день таких объектов – 504.Присваивая звезды местам размещения, мы повышаем уровень сервиса на курорте, приближаем работу этих объектов к высоким международным стандартам и увеличиваем поток внутреннего и въездного туризма.– Каковы главные направления санаторного отдыха у вас?– В период межсезонья у нас работают 19 санаторно-курортных учреждений. Во время осенне-зимнего сезона особенно востребована лечебная база санаторно-курортной отрасли. В санаториях и пансионатах с лечением в Геленджике и курортных селах используют комплексные методики лечения верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем, а также центральной и периферической нервной системы.Также проводится лечение всех сопутствующих заболеваний. На курорте активно используются иглорефлексотерапия, мануальная терапия, аппаратная физиотерапия, различные виды массажа (подводный, вакуумный баночный, точечный), бальнеотерапия, спелеотерапия, грязелечение.Кроме того, предлагаются услуги высококвалифицированных косметологов, SPA–программы. Косметологические программы основаны на инновационных достижениях современной индустрии красоты, использовании новейшего оборудования и препаратов.Новым перспективным направлением стало открытие предприятий, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, предоставляющих полный цикл обследований и восстановления организма.С 2017 года на территории Геленджика при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края успешно реализуется программа "Южная здравница", направленная на увеличение загрузки предприятий в межсезонье. Мы предлагаем гостям специальные условия приобретения программ санаторно-курортного лечения. В 2021 году в программе участвуют восемь санаториев и пансионатов с лечением.– Сколько у вас всего пляжей и какое число из них получили "Голубой флаг"? Как идет обустройство пляжей к зимнему сезону?– На территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2021 году функционировало 66 пляжных территорий - на семь больше по сравнению с 2020 годом. Из них 12 муниципальных и 54 ведомственных. В курортном сезоне 2021 года площадь организованных пляжных территорий увеличилась на 15 тысяч квадратных метров, а протяженность - на 250 метров. Двадцать три пляжные территории прошли классификацию и получили категорию в соответствии с действующим законодательством РФ. Первую категорию имеют десять пляжей (синий), вторую – шесть пляжей (зеленый), третью категорию – семь пляжей (желтый). "Голубой флаг" – это международная классификация, которую наши пляжи не проходили.Десять пляжных территорий обустроены в соответствии с методическими рекомендациями (стандартом) министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. С недавних пор в Геленджике появились зимние пляжи – территории с обустроенными местами для отдыха на берегу. Новшество оказалось весьма уместным и своевременным и быстро прижилось. Сейчас эти места пользуются большой популярностью среди туристов. В настоящее время их насчитывается восемь. Они расположены как в самом городе Геленджике, так и во внутригородских округах курорта.– В чем главный потенциал и туристическая привлекательность города?– Всегда есть над чем работать в вопросе развития туризма. В частности, в настоящее время ведутся очень масштабные работы по налаживанию транспортной доступности: к 2023 году на курорте появятся новые современные развязки и увеличится количество полос движения при подъезде к городу.Также идет активное строительство нового аэровокзального комплекса, пропускная способность которого составит 891 пассажир в час, а в год – более одного миллиона пассажиров. Среди них – новый культурно-развлекательный центр "Геленджик Арена", который сейчас активно строится. Это будет современная, универсальная площадка общей площадью более 14 тысяч квадратных метров, которая будет включать большой концертный зал, малый зрительский зал, атриум с выставочной галерей и арт-пространство, зону для проведения деловых мероприятий, зону общественного питания. Геленджик давно зарекомендовал себя как надежная и перспективная площадка для проведения мероприятий делового туризма."Геленджик Арена" должен стать уникальным объектом и местом притяжения туристов, где будут проходить мероприятия самых разных форматов: развлекательные концерты и деловые конференции, цирковые и детские театральные представления, кинофестивали, спортивные соревнования, выставки различного формата.Ежегодное открытие новых объектов является одним из главных направлений развития туристической сферы. Например, в 2021 году открылся ресторанно-дегустационный комплекс в одной из местных виноделен. Это островок Франции на русской земле: французская культура вина, французская эстетика в архитектуре и интерьерах, французская и местная кухни, панорамный вид на море и бухту курорта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/krym-1752254125.html

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краснодарский край, геленджик, новости - туризм