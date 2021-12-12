https://ria.ru/20211212/voyska-1763320323.html

Байден начал угрожать России

Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу - РИА Новости, 12.12.2021

Байден начал угрожать России

Президент США Джо Байден отправит в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае "вторжения России на Украину", говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T08:57

2021-12-12T08:57

2021-12-12T09:36

в мире

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джо байден

нато

восточная европа

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправит в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае "вторжения России на Украину", говорится в сообщении на сайте Белого дома.По утверждению американского лидера, он "абсолютно ясно дал понять Владимиру Путину", насколько разрушительными будут экономические последствия для России, если это произойдет.Байден убежден, что такие шаги не только окажут влияние на Москву, но и изменят отношение к ней со стороны других стран.В последнее время Киев и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы планирует нападение на Украину. В Москве это неоднократно опровергали, подчеркивая, что такие заявления нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше войск НАТО. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее территории не должно никого волновать.Седьмого декабря Путин и Байден провели по защищенному каналу видеосвязи переговоры, одной из тем которых была ситуация на Украине. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность по этому поводу, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.

https://ria.ru/20211205/veber-1762242546.html

https://ria.ru/20211212/torg-1763314605.html

украина

сша

восточная европа

россия

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в мире, украина, сша, джо байден, нато, восточная европа, россия