https://ria.ru/20211212/vaktsinatsiya-1763361614.html
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах - РИА Новости, 12.12.2021
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах
Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю, сказал премьер-министр Нафтали Беннет. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T18:23
2021-12-12T18:23
2021-12-12T18:23
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
израиль
коронавирус covid-19
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю, сказал премьер-министр Нафтали Беннет.Также, как сообщил Беннет, будет изучен вопрос вакцинирования четвёртой дозой людей, находящихся в группе риска.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,78 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,12 миллиона.
https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763339301.html
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в мире, вакцинация, израиль, коронавирус covid-19, нафтали беннет
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах
Премьер Израиля заявил о начале проведения вакцинации от COVID-19 в школах