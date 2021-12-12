https://ria.ru/20211212/vaktsinatsiya-1763361614.html

Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах

Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах - РИА Новости, 12.12.2021

Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах

Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю, сказал премьер-министр Нафтали Беннет. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T18:23

2021-12-12T18:23

2021-12-12T18:23

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

израиль

коронавирус covid-19

нафтали беннет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733184_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_9eec3a1d98a56ea99229a15e40c133e4.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю, сказал премьер-министр Нафтали Беннет.Также, как сообщил Беннет, будет изучен вопрос вакцинирования четвёртой дозой людей, находящихся в группе риска.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,78 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,12 миллиона.

https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763339301.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вакцинация, израиль, коронавирус covid-19, нафтали беннет