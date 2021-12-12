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https://ria.ru/20211212/vaktsinatsiya-1763361614.html
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах - РИА Новости, 12.12.2021
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах
Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю, сказал премьер-министр Нафтали Беннет. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T18:23
2021-12-12T18:23
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
израиль
коронавирус covid-19
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю, сказал премьер-министр Нафтали Беннет.Также, как сообщил Беннет, будет изучен вопрос вакцинирования четвёртой дозой людей, находящихся в группе риска.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,78 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,12 миллиона.
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в мире, вакцинация, израиль, коронавирус covid-19, нафтали беннет
18:23 12.12.2021
 
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах

Премьер Израиля заявил о начале проведения вакцинации от COVID-19 в школах

© AP Photo / Oded Balilty6-летний израильский ребенок на руках у своей матери получает вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 в Тель-Авиве, Израиль
6-летний израильский ребенок на руках у своей матери получает вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Oded Balilty
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю, сказал премьер-министр Нафтали Беннет.
"Сегодня министерство здравоохранения начинает экстренную программу по увеличению вакцинации. С сегодняшнего утра вакцинация проводится в школах по всей стране", - сказал премьер-министр, открывая заседание кабинета министров.
Также, как сообщил Беннет, будет изучен вопрос вакцинирования четвёртой дозой людей, находящихся в группе риска.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,78 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,12 миллиона.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Вчера, 13:44Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияИзраильКоронавирус COVID-19Нафтали Беннет
 
 
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