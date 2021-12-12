15:12 12.12.2021 (обновлено: 15:54 12.12.2021)
Путин: Россия для своей независимости стала погашать долги раньше срока
Путин: Россия для своей независимости стала погашать финансовые долги раньше срока
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Россия в 1990-е годы не могла решать свои социально-экономические вопросы без финансовой подпитки со стороны других стран. Ситуация с долгами страны начала меняться с начала 2000-х годов. "Начиная с 2000 года мы постепенно, шаг за шагом начали выправлять ситуацию в экономике. И возникла ситуация, когда мы смогли не только погасить все наши кредитные обязательства, но и начали создавать так называемые резервные фонды. И где-то к 2005-2006 году накопили уже 500 миллиардов рублей, это где-то 20 миллиардов долларов в приведенных величинах. Это были солидные средства, и для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах", - заявил президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".
По его словам, если бы Россия закрывала долги в соответствии с планом погашения, то вынуждена была бы в качестве процентов заплатить еще 14 миллиардов долларов. "А так мы просто сэкономили. Это первое. А второе, когда страна выплачивает долги, слезает с этой кредитной иглы, конечно, повышается ее суверенитет", - отметил он.