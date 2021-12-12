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В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах
В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах - РИА Новости, 12.12.2021
В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах
Спасатели ищут двух человек в Хакасии, пропавших во время катания на снегоходах, рассказали в республиканском главке МЧС. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T09:01
2021-12-12T09:01
2021-12-12T10:18
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 12 дек — РИА Новости. Спасатели ищут двух человек в Хакасии, пропавших во время катания на снегоходах, рассказали в республиканском главке МЧС."Поступило сообщение о том, что в таежном массиве в районе населенного пункта Приисковый МО Орджоникидзевский район потерялись двое мужчин на снегоходах, — сказали в ведомстве.В поисках задействовали 19 человек и 12 единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:01 12.12.2021 (обновлено: 10:18 12.12.2021)
В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах
Два человека пропали в Хакасии, катаясь на снегоходах