https://ria.ru/20211212/proisshestvie-1763320500.html

В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах

В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах - РИА Новости, 12.12.2021

В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах

Спасатели ищут двух человек в Хакасии, пропавших во время катания на снегоходах, рассказали в республиканском главке МЧС. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T09:01

2021-12-12T09:01

2021-12-12T10:18

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 12 дек — РИА Новости. Спасатели ищут двух человек в Хакасии, пропавших во время катания на снегоходах, рассказали в республиканском главке МЧС."Поступило сообщение о том, что в таежном массиве в районе населенного пункта Приисковый МО Орджоникидзевский район потерялись двое мужчин на снегоходах, — сказали в ведомстве.В поисках задействовали 19 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20211202/okhotnik-1761744702.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)