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Песков назвал цель нагнетания информационной напряженности вокруг России
Песков назвал цель нагнетания информационной напряженности вокруг России - РИА Новости, 12.12.2021
Песков назвал цель нагнетания информационной напряженности вокруг России
Нагнетание информационной напряжённости вокруг войск России делается с целью ее дальнейшей демонизации и позиционирования ее как некой стороны потенциального... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:53
2021-12-12T13:56
вашингтон (город)
европа
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Нагнетание информационной напряжённости вокруг войск России делается с целью ее дальнейшей демонизации и позиционирования ее как некой стороны потенциального агрессора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ходе недавних переговоров президент РФ Владимир Путин проинформировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей."Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Вашингтон ранее сообщал, что согласуясь со своими обязательствами в рамках НАТО расширит военное присутствие на восточном фланге, если Россия пойдет на реализацию приписываемых ей планов по эскалации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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вашингтон (город), европа, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
13:53 12.12.2021 (обновлено: 13:56 12.12.2021)
 
Песков назвал цель нагнетания информационной напряженности вокруг России

Пресс-секретарь Путина Песков: нагнетание напряженности делается для демонизации России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Нагнетание информационной напряжённости вокруг войск России делается с целью ее дальнейшей демонизации и позиционирования ее как некой стороны потенциального агрессора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе недавних переговоров президент РФ Владимир Путин проинформировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
"Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
13:43
Путин ответил на заявления Байдена о российской угрозе, заявил Песков
Вашингтон ранее сообщал, что согласуясь со своими обязательствами в рамках НАТО расширит военное присутствие на восточном фланге, если Россия пойдет на реализацию приписываемых ей планов по эскалации вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
Вашингтон (город)ЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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