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МИД: Запад перебрасывает боевиков на Украину под видом инструкторов

МИД: Запад перебрасывает боевиков на Украину под видом инструкторов - РИА Новости, 12.12.2021

МИД: Запад перебрасывает боевиков на Украину под видом инструкторов

Западные страны продолжают милитаризацию Украины, направляя туда оружие и боевиков, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала... РИА Новости, 12.12.2021

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Западные страны продолжают милитаризацию Украины, направляя туда оружие и боевиков, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Крым 24".Как сообщал министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон с 2014 года выделил на поддержку украинской армии более 2,5 миллиарда долларов.На этой неделе, по информации представителя Пентагона Джона Кирби, Киев должен был получить от США стрелковое оружие и боеприпасы — последнюю партию из поставок на 60 миллионов долларов, которые утвердил президент Джо Байден. В проект американского оборонного бюджета на 2022 год включили 300 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине.Кроме того, 2 декабря Совет ЕС выделил 31 миллион евро украинским ВВС.

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