https://ria.ru/20211212/iran-1763358994.html

Страны G7 приветствовали возобновление переговоров по сделке с Ираном

Страны G7 приветствовали возобновление переговоров по сделке с Ираном - РИА Новости, 12.12.2021

Страны G7 приветствовали возобновление переговоров по сделке с Ираном

Страны G7 приветствовали возобновление переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвали Иран заключить сделку, говорится РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:44

2021-12-12T17:44

2021-12-12T17:43

в мире

иран

оон

тегеран (город)

франция

g7

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg

ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Страны G7 приветствовали возобновление переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвали Иран заключить сделку, говорится в заявлении председательствующей в G7 Великобритании по итогам министерской встречи в Ливерпуле.Заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров в четверг состоялось в Вене, это стало второй официальной встречей комиссии в рамках седьмого раунда переговоров."Мы приветствовали возобновление переговоров в Вене о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий и вновь заявили, что Иран должен прекратить свою ядерную эскалацию и воспользоваться возможностью сейчас заключить сделку, пока это еще возможно", - отмечается в заявлении.Главы МИД G7 также призвали КНДР воздерживаться от провокационных действий и участвовать в дипломатическом процессе с целью полного, поддающегося проверке и необратимого отказа от всех программ в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/iran-1762901829.html

иран

тегеран (город)

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, оон, тегеран (город), франция, g7, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия