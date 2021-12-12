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Страны G7 приветствовали возобновление переговоров по сделке с Ираном
Страны G7 приветствовали возобновление переговоров по сделке с Ираном - РИА Новости, 12.12.2021
Страны G7 приветствовали возобновление переговоров по сделке с Ираном
Страны G7 приветствовали возобновление переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвали Иран заключить сделку, говорится РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:44
2021-12-12T17:43
в мире
иран
оон
тегеран (город)
франция
g7
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Страны G7 приветствовали возобновление переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвали Иран заключить сделку, говорится в заявлении председательствующей в G7 Великобритании по итогам министерской встречи в Ливерпуле.Заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров в четверг состоялось в Вене, это стало второй официальной встречей комиссии в рамках седьмого раунда переговоров."Мы приветствовали возобновление переговоров в Вене о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий и вновь заявили, что Иран должен прекратить свою ядерную эскалацию и воспользоваться возможностью сейчас заключить сделку, пока это еще возможно", - отмечается в заявлении.Главы МИД G7 также призвали КНДР воздерживаться от провокационных действий и участвовать в дипломатическом процессе с целью полного, поддающегося проверке и необратимого отказа от всех программ в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://radiosputnik.ria.ru/20211209/iran-1762901829.html
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в мире, иран, оон, тегеран (город), франция, g7, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
17:44 12.12.2021
 
Страны G7 приветствовали возобновление переговоров по сделке с Ираном

Страны G7 приветствовали переговоры по СВПД и призвали Иран заключить сделку

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Страны G7 приветствовали возобновление переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвали Иран заключить сделку, говорится в заявлении председательствующей в G7 Великобритании по итогам министерской встречи в Ливерпуле.
Заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров в четверг состоялось в Вене, это стало второй официальной встречей комиссии в рамках седьмого раунда переговоров.
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"Мы приветствовали возобновление переговоров в Вене о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий и вновь заявили, что Иран должен прекратить свою ядерную эскалацию и воспользоваться возможностью сейчас заключить сделку, пока это еще возможно", - отмечается в заявлении.
Главы МИД G7 также призвали КНДР воздерживаться от провокационных действий и участвовать в дипломатическом процессе с целью полного, поддающегося проверке и необратимого отказа от всех программ в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
В миреИранООНТегеран (город)ФранцияG7Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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