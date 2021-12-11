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МИД России попал под жесткие украинские штрафы
МИД России попал под жесткие украинские штрафы - РИА Новости, 11.12.2021
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
В конце текущей недели украинское правительство выступило с миролюбивой инициативой, направленной, в частности, на деэскалацию ситуации на Донбассе. Оно внесло... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T08:00
2021-12-11T08:10
авторы
украина
совет европы
верховная рада украины
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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В конце текущей недели украинское правительство выступило с миролюбивой инициативой, направленной, в частности, на деэскалацию ситуации на Донбассе. Оно внесло в Верховную раду законопроект о признании противоправными деяниями публичного отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации Россией территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины. То есть об узаконивании преследования за инакомыслие.Законопроект всем хорош, но в нем явно не хватает признания противоправным деянием еще и отрицания готовящегося нападения России на Украину — раз уж о нем второй месяц долдонит вся пропагандистская машина Запада, значит, это факт. Ну и за компанию можно было бы объявить преступлением сомнения в 140-тысячелетней истории украинского народа.Целью принятия закона украинское правительство объявило "препятствование и уменьшение количества случаев общественно опасного или провокационного поведения иностранных и отечественных публичных деятелей, лиц, уполномоченных на исполнение функций государства и местного самоуправления, политически значимых лиц в условиях международного вооруженного конфликта, &lt;…&gt; отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".Кстати, для Европы — дабы формально соответствовать Конвенции СЕ о защите прав человека и основополагающих свободах — цель сформулирована сильно иначе: для охраны общественной безопасности, общественного порядка, здоровья или моральности населения. Причем обе эти цели соседствуют в одном документе — пояснительной записке к законопроекту.Кроме утверждений об оккупации и агрессии, имеется в документе еще и утверждение о том, что Россия ведет агрессивную войну против Украины. Хотя состояние войны имеет вполне определенные правовые последствия, каковых не наблюдается ни в отношениях между Россией и Украиной, ни на самой Украине.Но, думается, в Совете Европы всех этих противоречий не заметят.Что же является публичным отрицанием вооруженной агрессии и так далее. Ответ звучит так: "Хотя бы одно открытое обращение к более чем одному лицу, в котором высказывается любое письменное указание и/или географическое изображение временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя (то же самое в отношении ЛДНР. — Прим. ред.) в пределах государственной границы иностранного государства или как отдельного территориального субъекта за пределами государственной границы Украины. Публичное отрицание осуществляется, как правило, но не исключительно, путем публикации в прессе, передачи по радио, телевидению или с использованием других СМИ, распространения в Интернете или с использованием других средств телекоммуникационной связи, сообщения в публичных выступлениях, демонстрации в общественных местах плакатов, лозунгов, других произведений, а также распространения листовок или иных печатных материалов".То есть публичное отрицание определено максимально широко и предполагает, что тему даже устно в компании больше двух человек лучше не обсуждать. Введенное в революционной России 1906 года правило "О публичных собраниях", которое вошло в историю как "больше трех не собираться", на этом фоне выглядит безнадежно либерально. Да, формально закон не должен применяться к первому встречному. Но Украина — страна чудес. Вряд ли стоит исключать, что неугодного человека могут объявить общественным деятелем или политически значимым лицом и пришить публичное выступление.Закон при этом будет распространяться, конечно же, не только на граждан Украины. Нарушителями рискуют стать публичные лица и политики по всему миру. Из иностранцев к таковым отнесены главы государств, правительств, министры, руководители других государственных органов, Верховного и Конституционного судов, члены парламента, послы, руководители государственных предприятий и члены руководящих органов политических партий.Закон суров: за противоправное деяние придется отвечать. За первое отрицание в течение года придется заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен (47-94 тысячи рублей). При рецидиве — штраф от 34 до 51 тысячи гривен (94-141 тысяча рублей). Это, конечно, более мягкое наказание, нежели то, которое понес не отказавшийся от своих убеждений Джордано Бруно. Тем не менее недавно избранный президент Болгарии Румен Радев на 94 тысячи рублей уже наговорил, заявив, что Крым — это Россия. А, скажем, министр иностранных дел России Сергей Лавров теперь, видимо, вынужден будет на украинские штрафы тратить всю свою зарплату. И еще останется должен.Шутки шутками, но если бы зеркальный закон был принят в России, то российская казна изрядно бы наполнилась за счет штрафов, наложенных на собственных публичных деятелей. И если Европа благосклонно примет украинский закон, то обзавестись таким законом было бы вполне в духе европейских ценностей.Демократия, а также плюрализм, толерантность и либерализм на Украине цветут буйным цветом еще с 2014 года, когда начали безнаказанно убивать журналистов и публичных деятелей за инакомыслие, запрещать фильмы и книги, спешно переписывать историю, устраивать декоммунизацию и дерусификацию. Недавно логическое развитие "украинской демократии" привело к преследованию политических оппонентов и даже просто бизнесменов, запрету телеканалов, блокировке любых активов — и все во внесудебном порядке. Неудивительно, что строительство "демократической Украины" по лекалам романа "1984" уже приводит к запрету публичных высказываний своей позиции и наказанию за них. До преследования за мыслепреступления остался буквально один шаг. При этом все это делается под одобрительные возгласы "западных партнеров". Которые и сегодня устами третьего человека в Государственном департаменте США — Виктории Нуланд умудряются натягивать сову на глобус, рассказывая о многих россиянах, мечтающих жить в такой прекрасной и свободной стране, как Украина.В заключение остается добавить, что принятие такого закона — это не только очередная политическая торпеда под Минские соглашения и попытки достичь урегулирования на Донбассе вообще. Исходя из набора лиц, подпадающих под действие закона в пределах Украины, — это еще и очередной шаг в цементировании единственно "правильной" антироссийской позиции во всей политико-властной иерархии. Имея другую позицию, человек априори является нарушителем закона, исключается из политического процесса и взобраться по иерархической лестнице не может. В этом реальная цель документа, вполне возможно, состряпанного по совету из Вашингтона, поднаторевшего в свое время в цементировании подобным образом латиноамериканских "демократий", на самом деле представлявших собой фашистские хунты.
https://ria.ru/20211209/ukraina-1762945162.html
https://ria.ru/20200525/1571853167.html
https://ria.ru/20211210/provokatsiya-1763055957.html
https://ria.ru/20211202/nuland-1761835864.html
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Валерий Михайлов
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авторы, украина, совет европы, верховная рада украины, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия
08:00 11.12.2021 (обновлено: 08:10 11.12.2021)
 

МИД России попал под жесткие украинские штрафы

© AFP 2021 / Sergei SupinskyУкраинский флаг на здании Верховной рады в Киеве
Украинский флаг на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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В конце текущей недели украинское правительство выступило с миролюбивой инициативой, направленной, в частности, на деэскалацию ситуации на Донбассе. Оно внесло в Верховную раду законопроект о признании противоправными деяниями публичного отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации Россией территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины. То есть об узаконивании преследования за инакомыслие.
Законопроект всем хорош, но в нем явно не хватает признания противоправным деянием еще и отрицания готовящегося нападения России на Украину — раз уж о нем второй месяц долдонит вся пропагандистская машина Запада, значит, это факт. Ну и за компанию можно было бы объявить преступлением сомнения в 140-тысячелетней истории украинского народа.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 14:50
На Украине предложили ввести штраф за "отрицание агрессии России"
Целью принятия закона украинское правительство объявило "препятствование и уменьшение количества случаев общественно опасного или провокационного поведения иностранных и отечественных публичных деятелей, лиц, уполномоченных на исполнение функций государства и местного самоуправления, политически значимых лиц в условиях международного вооруженного конфликта, <…> отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
Кстати, для Европы — дабы формально соответствовать Конвенции СЕ о защите прав человека и основополагающих свободах — цель сформулирована сильно иначе: для охраны общественной безопасности, общественного порядка, здоровья или моральности населения. Причем обе эти цели соседствуют в одном документе — пояснительной записке к законопроекту.
Кроме утверждений об оккупации и агрессии, имеется в документе еще и утверждение о том, что Россия ведет агрессивную войну против Украины. Хотя состояние войны имеет вполне определенные правовые последствия, каковых не наблюдается ни в отношениях между Россией и Украиной, ни на самой Украине.
Но, думается, в Совете Европы всех этих противоречий не заметят.
Украинский националист - РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая 2020, 08:00
Кто построил пирамиды. Надо ли спорить с украинскими учебниками истории
Что же является публичным отрицанием вооруженной агрессии и так далее. Ответ звучит так: "Хотя бы одно открытое обращение к более чем одному лицу, в котором высказывается любое письменное указание и/или географическое изображение временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя (то же самое в отношении ЛДНР. — Прим. ред.) в пределах государственной границы иностранного государства или как отдельного территориального субъекта за пределами государственной границы Украины. Публичное отрицание осуществляется, как правило, но не исключительно, путем публикации в прессе, передачи по радио, телевидению или с использованием других СМИ, распространения в Интернете или с использованием других средств телекоммуникационной связи, сообщения в публичных выступлениях, демонстрации в общественных местах плакатов, лозунгов, других произведений, а также распространения листовок или иных печатных материалов".
То есть публичное отрицание определено максимально широко и предполагает, что тему даже устно в компании больше двух человек лучше не обсуждать. Введенное в революционной России 1906 года правило "О публичных собраниях", которое вошло в историю как "больше трех не собираться", на этом фоне выглядит безнадежно либерально. Да, формально закон не должен применяться к первому встречному. Но Украина — страна чудес. Вряд ли стоит исключать, что неугодного человека могут объявить общественным деятелем или политически значимым лицом и пришить публичное выступление.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 04:38
На Украине заявили о подготовке военной провокации против России
Закон при этом будет распространяться, конечно же, не только на граждан Украины. Нарушителями рискуют стать публичные лица и политики по всему миру. Из иностранцев к таковым отнесены главы государств, правительств, министры, руководители других государственных органов, Верховного и Конституционного судов, члены парламента, послы, руководители государственных предприятий и члены руководящих органов политических партий.
Закон суров: за противоправное деяние придется отвечать. За первое отрицание в течение года придется заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен (47-94 тысячи рублей). При рецидиве — штраф от 34 до 51 тысячи гривен (94-141 тысяча рублей). Это, конечно, более мягкое наказание, нежели то, которое понес не отказавшийся от своих убеждений Джордано Бруно. Тем не менее недавно избранный президент Болгарии Румен Радев на 94 тысячи рублей уже наговорил, заявив, что Крым — это Россия. А, скажем, министр иностранных дел России Сергей Лавров теперь, видимо, вынужден будет на украинские штрафы тратить всю свою зарплату. И еще останется должен.
Шутки шутками, но если бы зеркальный закон был принят в России, то российская казна изрядно бы наполнилась за счет штрафов, наложенных на собственных публичных деятелей. И если Европа благосклонно примет украинский закон, то обзавестись таким законом было бы вполне в духе европейских ценностей.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 15:13
Нуланд заявила о желании россиян стать украинцами
Демократия, а также плюрализм, толерантность и либерализм на Украине цветут буйным цветом еще с 2014 года, когда начали безнаказанно убивать журналистов и публичных деятелей за инакомыслие, запрещать фильмы и книги, спешно переписывать историю, устраивать декоммунизацию и дерусификацию. Недавно логическое развитие "украинской демократии" привело к преследованию политических оппонентов и даже просто бизнесменов, запрету телеканалов, блокировке любых активов — и все во внесудебном порядке. Неудивительно, что строительство "демократической Украины" по лекалам романа "1984" уже приводит к запрету публичных высказываний своей позиции и наказанию за них. До преследования за мыслепреступления остался буквально один шаг. При этом все это делается под одобрительные возгласы "западных партнеров". Которые и сегодня устами третьего человека в Государственном департаменте СШАВиктории Нуланд умудряются натягивать сову на глобус, рассказывая о многих россиянах, мечтающих жить в такой прекрасной и свободной стране, как Украина.
В заключение остается добавить, что принятие такого закона — это не только очередная политическая торпеда под Минские соглашения и попытки достичь урегулирования на Донбассе вообще. Исходя из набора лиц, подпадающих под действие закона в пределах Украины, — это еще и очередной шаг в цементировании единственно "правильной" антироссийской позиции во всей политико-властной иерархии. Имея другую позицию, человек априори является нарушителем закона, исключается из политического процесса и взобраться по иерархической лестнице не может. В этом реальная цель документа, вполне возможно, состряпанного по совету из Вашингтона, поднаторевшего в свое время в цементировании подобным образом латиноамериканских "демократий", на самом деле представлявших собой фашистские хунты.
 
АвторыУкраинаСовет ЕвропыВерховная Рада УкраиныВиктория НуландМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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