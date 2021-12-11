Глава ПМР отреагировал на отказ во въезде в страну наблюдателям из России
Глава ПМР назвал отказ во въезде в страну наблюдателям за выборами из России недопустимым
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает недопустимым и противоправным отказ властей Молдавии на въезд в страну российским наблюдателям за предстоящими выборами, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Об этом Красносельский заявил в субботу на встрече с прибывшим из Польши политологом Ричардом Хьюбертом Бартоном.
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"Красносельский назвал такое положение дел недопустимым, противоправным и антидемократичным. Особенно циничным видится происходящее с учетом того, что инциденты фиксировались в том числе в День прав человека – международное сообщество отмечает эту дату 10 декабря", - говорится в сообщении. Отмечено, что на данный момент не смогли реализовать свои планы, связанные с визитом в Приднестровье, девять граждан РФ, представляющие общественные и правозащитные организации.
Ранее пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой, представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду и другим.
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В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просили международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.