https://ria.ru/20211211/otkaz-1763296060.html

Глава ПМР отреагировал на отказ во въезде в страну наблюдателям из России

Глава ПМР отреагировал на отказ во въезде в страну наблюдателям из России - РИА Новости, 11.12.2021

Глава ПМР отреагировал на отказ во въезде в страну наблюдателям из России

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает недопустимым и противоправным отказ властей Молдавии на въезд в страну... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T19:03

2021-12-11T19:03

2021-12-11T19:03

в мире

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

александр брод

наталия нарочницкая

майя санду

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает недопустимым и противоправным отказ властей Молдавии на въезд в страну российским наблюдателям за предстоящими выборами, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.Об этом Красносельский заявил в субботу на встрече с прибывшим из Польши политологом Ричардом Хьюбертом Бартоном."Красносельский назвал такое положение дел недопустимым, противоправным и антидемократичным. Особенно циничным видится происходящее с учетом того, что инциденты фиксировались в том числе в День прав человека – международное сообщество отмечает эту дату 10 декабря", - говорится в сообщении. Отмечено, что на данный момент не смогли реализовать свои планы, связанные с визитом в Приднестровье, девять граждан РФ, представляющие общественные и правозащитные организации.Ранее пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой, представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду и другим.В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просили международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.

https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763207937.html

https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763163617.html

https://ria.ru/20211211/moldaviya-1763252984.html

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

россия

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в мире, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, александр брод, наталия нарочницкая, майя санду, вадим красносельский, россия