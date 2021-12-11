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Краснодарский край
https://ria.ru/20211211/infrastruktura-1763291846.html
На горнолыжном курорте Сочи расширили инфраструктуру
На горнолыжном курорте Сочи расширили инфраструктуру - РИА Новости, 11.12.2021
На горнолыжном курорте Сочи расширили инфраструктуру
Горнолыжный курорт Сочи "Роза Хутор" расширил инфраструктуру, открыв две новые трассы, расположенные на Южном склоне, теперь общая протяженность трасс... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T18:15
2021-12-11T18:15
краснодарский край
краснодарский край
сочи
роза хутор
новости - туризм
россия
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Горнолыжный курорт Сочи "Роза Хутор" расширил инфраструктуру, открыв две новые трассы, расположенные на Южном склоне, теперь общая протяженность трасс составляет 105 километров, сообщает пресс-служба курорта.Уточняется, что ориентировочно начало зимнего сезона на "Роза Хутор" намечено на 17 декабря, точная дата будет зависеть от погодных условий."Для любителей горных лыж и сноуборда в предстоящем зимнем сезоне на "Роза Хутор" будет доступна самая большая в стране зона катания. Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Это синяя трасса для среднего уровня катания "Календула" и красная для уверенных райдеров - "Черника". Их общая протяженность составит три километра, а это означает, что теперь на курорте будет доступно 105 километров трасс", - говорится в сообщении.Помимо этого, на курорте появятся два новых подъемника - их общее количество достигнет 32. "Они будут ленточного типа. Один из них, получивший название "Велес", протяженностью 156 метров, расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъемник - "Пегас" - появился на Финишной зоне", - уточнили представители курорта.Будет также организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми. Также были расширены несколько трасс."Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт, объект наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой на курорте открыты горнолыжные трассы, летом доступны пешие и веломаршруты по склонам. Ежегодно курорт посещают около 2 миллионов гостей.
https://ria.ru/20211209/fotolenta-1762806118.html
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краснодарский край, сочи, роза хутор, новости - туризм, россия
18:15 11.12.2021
 
На горнолыжном курорте Сочи расширили инфраструктуру

На горнолыжном курорте Сочи расширили инфраструктуру

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Горнолыжный курорт Сочи "Роза Хутор" расширил инфраструктуру, открыв две новые трассы, расположенные на Южном склоне, теперь общая протяженность трасс составляет 105 километров, сообщает пресс-служба курорта.
Уточняется, что ориентировочно начало зимнего сезона на "Роза Хутор" намечено на 17 декабря, точная дата будет зависеть от погодных условий.
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"Для любителей горных лыж и сноуборда в предстоящем зимнем сезоне на "Роза Хутор" будет доступна самая большая в стране зона катания. Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Это синяя трасса для среднего уровня катания "Календула" и красная для уверенных райдеров - "Черника". Их общая протяженность составит три километра, а это означает, что теперь на курорте будет доступно 105 километров трасс", - говорится в сообщении.
Помимо этого, на курорте появятся два новых подъемника - их общее количество достигнет 32. "Они будут ленточного типа. Один из них, получивший название "Велес", протяженностью 156 метров, расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъемник - "Пегас" - появился на Финишной зоне", - уточнили представители курорта.
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"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт, объект наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой на курорте открыты горнолыжные трассы, летом доступны пешие и веломаршруты по склонам. Ежегодно курорт посещают около 2 миллионов гостей.
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