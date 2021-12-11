https://ria.ru/20211211/gaz-1763290600.html

Цены на газ в Европе закрепились выше 1200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе закрепились выше 1200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 11.12.2021

Цены на газ в Европе закрепились выше 1200 долларов за тысячу кубометров

Стоимость январских газовых фьючерсов по итогам недели закрепилась выше отметки 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T18:04

2021-12-11T18:04

2021-12-11T18:56

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Стоимость январских газовых фьючерсов по итогам недели закрепилась выше отметки 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цена контракта по индексу голландского хаба TTF с начала недели выросла почти на 18 процентов — с 1,05 тысячи долларов в понедельник до 1,23 тысячи долларов в пятницу. Такими высокими, как в конце недели, цены не были с октября.Средняя стоимость январских фьючерсов в ноябре составила 960 долларов, а сейчас, по расчетам РИА Новости, выросла до 1,13 тысячи долларов.Резко — почти на десять процентов — цены подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии, что привело к снижению потока газа оттуда примерно на 14 процентов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны, когда средняя цена на спотовом рынке по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю работы газовых хабов, с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров — установился 6 октября.Эксперты связывают рост цен с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают тысячу долларов. Хранилища заполнены на минимальном за многие годы уровне, участники рынка опасаются нехватки сырья в случае холодной зимы.

https://ria.ru/20211208/defitsit-1762842316.html

https://ria.ru/20211208/gaz-1762841435.html

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экономика, азия, норвегия, европа, цены на нефть