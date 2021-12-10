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В Белгородской области СК проверяет данные о некачественном жилье для сирот
В Белгородской области СК проверяет данные о некачественном жилье для сирот - РИА Новости, 10.12.2021
В Белгородской области СК проверяет данные о некачественном жилье для сирот
Следователи проверяют информацию о некачественном жилье, которое 6 лет назад было выделено детям-сиротам в Белгородской области и теперь приходит в негодность,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:47
2021-12-10T16:47
2021-12-10T16:48
происшествия
белгородская область
валуйки
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о некачественном жилье, которое 6 лет назад было выделено детям-сиротам в Белгородской области и теперь приходит в негодность, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону."В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлена публикация о том, что в городе Валуйки в 2015 году детям-сиротам было выделено некачественное жилье, которое в настоящее время приходит в негодность", - говорится в сообщении.По данной публикации организовано проведение доследственной проверки. Следователи проверят действия должностных лиц администрации Валуйского городского округа, в чьей собственности находятся выделенные жилые помещения, на предмет "полноты принимаемых мер по их содержанию" и дадут работе чиновников правовую оценку.
https://ria.ru/20211210/siroty-1763047307.html
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происшествия, белгородская область, валуйки, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
16:47 10.12.2021 (обновлено: 16:48 10.12.2021)
В Белгородской области СК проверяет данные о некачественном жилье для сирот
В Белгородской области СК проверяет данные о некачественном жилье, выделенном сиротам