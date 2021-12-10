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В Белгородской области СК проверяет данные о некачественном жилье для сирот

В Белгородской области СК проверяет данные о некачественном жилье для сирот - РИА Новости, 10.12.2021

В Белгородской области СК проверяет данные о некачественном жилье для сирот

Следователи проверяют информацию о некачественном жилье, которое 6 лет назад было выделено детям-сиротам в Белгородской области и теперь приходит в негодность,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:47

2021-12-10T16:47

2021-12-10T16:48

происшествия

белгородская область

валуйки

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о некачественном жилье, которое 6 лет назад было выделено детям-сиротам в Белгородской области и теперь приходит в негодность, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону."В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлена публикация о том, что в городе Валуйки в 2015 году детям-сиротам было выделено некачественное жилье, которое в настоящее время приходит в негодность", - говорится в сообщении.По данной публикации организовано проведение доследственной проверки. Следователи проверят действия должностных лиц администрации Валуйского городского округа, в чьей собственности находятся выделенные жилые помещения, на предмет "полноты принимаемых мер по их содержанию" и дадут работе чиновников правовую оценку.

https://ria.ru/20211210/siroty-1763047307.html

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происшествия, белгородская область, валуйки, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия