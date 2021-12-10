https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763066665.html
Названа главная ошибка в жизни Зеленского
На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского - РИА Новости, 10.12.2021
Названа главная ошибка в жизни Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский променял спокойную жизнь артиста на ненависть граждан и грядущий печальный конец политической карьеры. Таким мнением в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:49
2021-12-10T09:49
2021-12-10T09:49
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
евгений мураев
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский променял спокойную жизнь артиста на ненависть граждан и грядущий печальный конец политической карьеры. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.По его мнению, украинский лидер совершил самую большую ошибку в своей жизни.Будучи президентом, большая часть населения не поддерживает его политический курс и даже ненавидит, а, принимая в расчет текущие убытки Украины, Владимира Зеленского ждет печальный конец, заключил Мураев.По данным опроса группы "Рейтинг", по сравнению с мартом этого года доля голосов, которые респонденты готовы отдать за действующего президента Украины в случае выборов, уменьшилась с 27% до 23%.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений мураев
На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского
Бывший депутат Рады Мураев предрек президенту Украины Зеленскому печальный конец
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
променял спокойную жизнь артиста на ненависть граждан и грядущий печальный конец политической карьеры. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ"
поделился бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев
.
По его мнению, украинский лидер совершил самую большую ошибку в своей жизни.
"Я не завидую Зеленскому <…> это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив", – пояснил бывший парламентарий.
Будучи президентом, большая часть населения не поддерживает его политический курс и даже ненавидит, а, принимая в расчет текущие убытки Украины, Владимира Зеленского ждет печальный конец, заключил Мураев.
По данным опроса группы "Рейтинг", по сравнению с мартом этого года доля голосов, которые респонденты готовы отдать за действующего президента Украины в случае выборов, уменьшилась с 27% до 23%.