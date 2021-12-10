https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763066665.html

Названа главная ошибка в жизни Зеленского

На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского - РИА Новости, 10.12.2021

Названа главная ошибка в жизни Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский променял спокойную жизнь артиста на ненависть граждан и грядущий печальный конец политической карьеры. Таким мнением в... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:49

2021-12-10T09:49

2021-12-10T09:49

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

евгений мураев

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский променял спокойную жизнь артиста на ненависть граждан и грядущий печальный конец политической карьеры. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.По его мнению, украинский лидер совершил самую большую ошибку в своей жизни.Будучи президентом, большая часть населения не поддерживает его политический курс и даже ненавидит, а, принимая в расчет текущие убытки Украины, Владимира Зеленского ждет печальный конец, заключил Мураев.По данным опроса группы "Рейтинг", по сравнению с мартом этого года доля голосов, которые респонденты готовы отдать за действующего президента Украины в случае выборов, уменьшилась с 27% до 23%.

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/zelenskiy-1762841881.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений мураев