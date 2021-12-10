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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211210/sertifikaty-1763104724.html
Алтайским сиротам вручили первые сто жилищных сертификатов
Алтайским сиротам вручили первые сто жилищных сертификатов - РИА Новости, 10.12.2021
Алтайским сиротам вручили первые сто жилищных сертификатов
Дети-сироты Алтайского края получили первые сто жилищных сертификатов на приобретение квартир, сообщает правительство региона на своём официальном сайте. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:58
2021-12-10T12:58
алтайский край
общество
алтайский край
жилье
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БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Дети-сироты Алтайского края получили первые сто жилищных сертификатов на приобретение квартир, сообщает правительство региона на своём официальном сайте."Сто жилищных сертификатов выдали детям-сиротам в Алтайском крае. Сертификат на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей можно использовать для покупки жилого помещения на территории Алтайского края по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе частного дома, включая земельный участок, на котором он расположен", - говорится в сообщении.К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал, сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. В Региональное жилищное управление поступило более 180 заявлений от сирот."Потребность в сертификатах в нашем регионе во многом обусловлена отсутствием на рынке жилья квартир, которые соответствуют требованиям законодательства и могут быть приобретены для детей-сирот. Мы надеемся, что эта мера поможет ежегодно обеспечивать жильем большее количество детей-сирот", - отметил первый заместитель начальника управления Алексей Медведев.Сейчас жилищный сертификат могут получить дети-сироты, достигшие 23 лет и имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни.
https://ria.ru/20211210/stazhirovka-1763103599.html
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общество, алтайский край, жилье
12:58 10.12.2021
 
Алтайским сиротам вручили первые сто жилищных сертификатов

Дети-сироты Алтайского края получили первые сто жилищных сертификатов на покупку квартир

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Дети-сироты Алтайского края получили первые сто жилищных сертификатов на приобретение квартир, сообщает правительство региона на своём официальном сайте.
"Сто жилищных сертификатов выдали детям-сиротам в Алтайском крае. Сертификат на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей можно использовать для покупки жилого помещения на территории Алтайского края по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе частного дома, включая земельный участок, на котором он расположен", - говорится в сообщении.
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К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал, сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. В Региональное жилищное управление поступило более 180 заявлений от сирот.
"Потребность в сертификатах в нашем регионе во многом обусловлена отсутствием на рынке жилья квартир, которые соответствуют требованиям законодательства и могут быть приобретены для детей-сирот. Мы надеемся, что эта мера поможет ежегодно обеспечивать жильем большее количество детей-сирот", - отметил первый заместитель начальника управления Алексей Медведев.
Сейчас жилищный сертификат могут получить дети-сироты, достигшие 23 лет и имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни.
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