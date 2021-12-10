https://ria.ru/20211210/sanatorii-1763189355.html

Санатории Кубани составили программы по восстановлению после COVID-19

Санатории Кубани составили программы по восстановлению после COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021

Санатории Кубани составили программы по восстановлению после COVID-19

Санатории Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и других курортов Краснодарского края разработали программы по интенсивному восстановлению после COVID-19, сообщает... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:11

2021-12-10T18:11

2021-12-10T18:11

краснодарский край

общество

темрюкский район

краснодарский край

анапа

горячий ключ

белореченский район

туапсинский район

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КРАСНОДАР, 10 дек – РИА Новости. Санатории Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и других курортов Краснодарского края разработали программы по интенсивному восстановлению после COVID-19, сообщает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.Большинство из санаториев, разработавших специальные программы, расположены на Черноморском побережье. Среди них - Анапа, Геленджик, Сочи, Темрюкский и Туапсинский районы. Кроме того, восстановиться после перенесенного заболевания помогут здравницы Лабинского, Мостовского и Белореченского районов, а также Горячий Ключ. В Краснодаре реабилитацию проводит городская бальнеолечебница."Пациентам в стандартный набор медицинских услуг дополнительно добавляют процедуры, предполагающие дополнительную двигательную активность, лечебную физкультуру, упражнения по восстановлению дыхательной активности", - пояснили в минкурортов. Программы также включают постоянное медицинское наблюдение и такие процедуры, как фито- и озонотерапия, кислородные коктейли.Помимо этого, гостям, перенесших вирус, врач может назначить посещение бюветов, аппаратную физиотерапию, морские или йодобромные ванны, массажи, грязевые аппликации, магнитотерапию и ряд других процедур. Как пояснили в министерстве, программы позволяют восстановить организм, повысить работоспособность и стабилизировать психоэмоциональное состояние. Некоторые из здравниц разработали инновационные методы лечения, так, например, в Сочи можно пройти постковидную реабилитацию с дельфинотерапией.Как добавили в министерстве, семь санаториев Анапы, Геленджика и Горячего Ключа предлагают пройти курс восстановления за счет средств обязательного медицинского страхования по направлению государственных медучреждений.Всего постковидную реабилитацию предлагают более 50 здравниц региона. Более 20 из них расположены в Сочи, еще 9 здравниц в Анапе, по 5 – в Туапсинском районе, Геленджике и Горячем Ключе. Сборник таких санаториев с подробными описаниями программ опубликован на сайте министерства курортов.Всего в регионе работают более 200 здравниц, которые реализуют около 500 программ по оздоровлению и лечению различных заболеваний. Ежегодно их посещают около 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20211210/sochi-1763067892.html

https://ria.ru/20211210/kurorty-1763064622.html

https://ria.ru/20211209/krasnodar-1763026539.html

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краснодарский край

анапа

горячий ключ

белореченский район

туапсинский район

геленджик

краснодар

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