https://ria.ru/20211210/rossiya-1763169097.html

В Госдуме объяснили, почему Восточная Европа против диалога России и НАТО

В Госдуме объяснили, почему Восточная Европа против диалога России и НАТО - РИА Новости, 10.12.2021

В Госдуме объяснили, почему Восточная Европа против диалога России и НАТО

Некоторым странам Восточной Европы не нравится перспектива "перемены погоды" в отношениях России и НАТО, поскольку они получают выгоду на русофобских... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:51

2021-12-10T16:51

2021-12-10T16:51

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восточная европа

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Некоторым странам Восточной Европы не нравится перспектива "перемены погоды" в отношениях России и НАТО, поскольку они получают выгоду на русофобских настроениях, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по обороне Алексей Журавлев."Для поляков и прибалтов любая "перемена погоды" в отношениях России и НАТО смерти подобна. Они же только тем и занимаются, что торгуют русофобией и страхом. Когда Дмитрий Рогозин был полпредом России при НАТО, представители прибалтийских стран говорили ему вполне открыто: "если мы не будем поддерживать турбуленцию в российско-натовских связях, то на нас просто перестанут обращать внимание", - сказал Журавлев.Кроме того, США также могут быть заинтересованы в том, что есть стороны, выступающие с критикой контактов России с альянсом - когда диалог с Москвой перестанет быть нужным Штатам, они воспользуются этим, чтобы "похоронить любую нормализацию отношений", допустил парламентарий."Неудивительно, что малейший намек на какое-то возобновление диалога России и НАТО вызвал у них истерику. Но она удобна и для американцев: всегда можно сказать: "мы бы и не против отношения и диалог наладить, но у нас тут некоторые страны с этим не согласны", - констатировал Журавлев.Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.Страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщило ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.Как отмечает агентство, такое обращение поступило руководителям нескольких участников Североатлантического альянса. Собеседник издания уточнил, что "правительство одного из государств пришло в ярость" от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой.

https://ria.ru/20211210/mid-1763146924.html

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

сша

восточная европа

россия

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в мире, сша, джо байден, нато, госдума рф, алексей журавлев , восточная европа, россия