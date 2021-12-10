https://ria.ru/20211210/rasselenie-1763104057.html

Ленобласть с опережением реализует программу расселения аварийного жилья

Ленобласть с опережением реализует программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 10.12.2021

Ленобласть с опережением реализует программу расселения аварийного жилья

Ленинградская область с опережением графика реализует программу расселения аварийного жилья, в декабре ключи от квартир в новом доме получили жители Гатчинского РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:56

2021-12-10T12:56

2021-12-10T12:56

ленинградская область

гатчина

гатчинский район

ленинградская область

александр дрозденко

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Ленинградская область с опережением графика реализует программу расселения аварийного жилья, в декабре ключи от квартир в новом доме получили жители Гатчинского района, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.В новом доме для жителей города Гатчины, Сиверского и Вырицкого городских поселений приобретены 239 квартир. В настоящий момент администрации муниципальных образований ведут с гражданами работу по оформлению жилых помещений в собственность и заключению договоров социального найма и мены.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с новоселами в Гатчинском городском Доме культуры и провел торжественную церемонию вручения ключей от квартир четырехэтажного дома на улице Красных Военлетов, 10, который построил "Специализированный застройщик ЛО1".Губернатор Ленобласти уточнил, что следующие десять домов начнут строиться в 2022 году. До 2025 года новые квартиры получат 15,5 тысяч человек.Всего в Гатчине, Сиверском и Вырицком городских поселениях расселено 50 аварийных домов общей площадью 9,6 тысяч квадратных метров. 600 человек из 261 жилого помещения сейчас в процессе переезда из аварийного жилья в благоустроенные квартиры, которые приобретались в основном в новом доме, а также на вторичном рынке недвижимости. Расходы по реализации программы расселения аварийного жилья в Гатчинском районе составили 589,4 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211207/blagoustroystvo-1762620882.html

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гатчинский район

ленинградская область

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гатчина, гатчинский район, ленинградская область, александр дрозденко, жилье