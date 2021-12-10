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Ленинградская область
https://ria.ru/20211210/rasselenie-1763104057.html
Ленобласть с опережением реализует программу расселения аварийного жилья
Ленобласть с опережением реализует программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 10.12.2021
Ленобласть с опережением реализует программу расселения аварийного жилья
Ленинградская область с опережением графика реализует программу расселения аварийного жилья, в декабре ключи от квартир в новом доме получили жители Гатчинского РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:56
2021-12-10T12:56
ленинградская область
гатчина
гатчинский район
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Ленинградская область с опережением графика реализует программу расселения аварийного жилья, в декабре ключи от квартир в новом доме получили жители Гатчинского района, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.В новом доме для жителей города Гатчины, Сиверского и Вырицкого городских поселений приобретены 239 квартир. В настоящий момент администрации муниципальных образований ведут с гражданами работу по оформлению жилых помещений в собственность и заключению договоров социального найма и мены.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с новоселами в Гатчинском городском Доме культуры и провел торжественную церемонию вручения ключей от квартир четырехэтажного дома на улице Красных Военлетов, 10, который построил "Специализированный застройщик ЛО1".Губернатор Ленобласти уточнил, что следующие десять домов начнут строиться в 2022 году. До 2025 года новые квартиры получат 15,5 тысяч человек.Всего в Гатчине, Сиверском и Вырицком городских поселениях расселено 50 аварийных домов общей площадью 9,6 тысяч квадратных метров. 600 человек из 261 жилого помещения сейчас в процессе переезда из аварийного жилья в благоустроенные квартиры, которые приобретались в основном в новом доме, а также на вторичном рынке недвижимости. Расходы по реализации программы расселения аварийного жилья в Гатчинском районе составили 589,4 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
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гатчина, гатчинский район, ленинградская область, александр дрозденко, жилье
12:56 10.12.2021
 

Ленобласть с опережением реализует программу расселения аварийного жилья

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАварийное жилье
Аварийное жилье - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Ленинградская область с опережением графика реализует программу расселения аварийного жилья, в декабре ключи от квартир в новом доме получили жители Гатчинского района, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
В новом доме для жителей города Гатчины, Сиверского и Вырицкого городских поселений приобретены 239 квартир. В настоящий момент администрации муниципальных образований ведут с гражданами работу по оформлению жилых помещений в собственность и заключению договоров социального найма и мены.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с новоселами в Гатчинском городском Доме культуры и провел торжественную церемонию вручения ключей от квартир четырехэтажного дома на улице Красных Военлетов, 10, который построил "Специализированный застройщик ЛО1".
"Область идёт с небольшим опережением по реализации программы аварийного жилья. На этом этапе застройщик совершил маленький строительный подвиг — построил шесть хороших добротных домов с качественным благоустройством за год", — сказал глава региона.
Губернатор Ленобласти уточнил, что следующие десять домов начнут строиться в 2022 году. До 2025 года новые квартиры получат 15,5 тысяч человек.
"Всего будут расселены 1084 аварийных дома. Финансирование такой обширной программы составляет 14,8 миллиарда рублей с учетом средств федерального, областного и местного бюджетов", — подытожил Александр Дрозденко.
Всего в Гатчине, Сиверском и Вырицком городских поселениях расселено 50 аварийных домов общей площадью 9,6 тысяч квадратных метров. 600 человек из 261 жилого помещения сейчас в процессе переезда из аварийного жилья в благоустроенные квартиры, которые приобретались в основном в новом доме, а также на вторичном рынке недвижимости. Расходы по реализации программы расселения аварийного жилья в Гатчинском районе составили 589,4 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
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Ленинградская областьГатчинаГатчинский районЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЖилье
 
 
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