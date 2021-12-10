Ленобласть с опережением реализует программу расселения аварийного жилья
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Ленинградская область с опережением графика реализует программу расселения аварийного жилья, в декабре ключи от квартир в новом доме получили жители Гатчинского района, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
В новом доме для жителей города Гатчины, Сиверского и Вырицкого городских поселений приобретены 239 квартир. В настоящий момент администрации муниципальных образований ведут с гражданами работу по оформлению жилых помещений в собственность и заключению договоров социального найма и мены.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с новоселами в Гатчинском городском Доме культуры и провел торжественную церемонию вручения ключей от квартир четырехэтажного дома на улице Красных Военлетов, 10, который построил "Специализированный застройщик ЛО1".
"Область идёт с небольшим опережением по реализации программы аварийного жилья. На этом этапе застройщик совершил маленький строительный подвиг — построил шесть хороших добротных домов с качественным благоустройством за год", — сказал глава региона.
Губернатор Ленобласти уточнил, что следующие десять домов начнут строиться в 2022 году. До 2025 года новые квартиры получат 15,5 тысяч человек.
"Всего будут расселены 1084 аварийных дома. Финансирование такой обширной программы составляет 14,8 миллиарда рублей с учетом средств федерального, областного и местного бюджетов", — подытожил Александр Дрозденко.
Всего в Гатчине, Сиверском и Вырицком городских поселениях расселено 50 аварийных домов общей площадью 9,6 тысяч квадратных метров. 600 человек из 261 жилого помещения сейчас в процессе переезда из аварийного жилья в благоустроенные квартиры, которые приобретались в основном в новом доме, а также на вторичном рынке недвижимости. Расходы по реализации программы расселения аварийного жилья в Гатчинском районе составили 589,4 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.