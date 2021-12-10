https://ria.ru/20211210/puteshestviya-1763043317.html

Названы страны, которые выбирают удаленно работающие путешественники зимой

Названы страны, которые выбирают удаленно работающие путешественники зимой - РИА Новости, 10.12.2021

Названы страны, которые выбирают удаленно работающие путешественники зимой

Определены самые популярные страны для жизни в зимние месяцы у работающих удаленно туристов, сообщает сервис Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 10.12.2021

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2021-12-10T11:11

туризм

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Определены самые популярные страны для жизни в зимние месяцы у работающих удаленно туристов, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.Специалисты компании изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов на длительный срок и выяснили, что больше всего пользователи интересуются Таиландом (в частности, Пхукетом), Арменией, Турцией, Азербайджаном и Шри-Ланкой.Из-за пандемии не все страны сейчас одинаково доступны, что сказалось на их популярности, отмечают аналитики. Так, Вьетнам и Индонезия, которые обычно принимали на зимовку много работающих на "удаленке" россиян, потеряли свои позиции. В этом году их место заняли Сербия и Шри-Ланка. Интерес к Таиланду по сравнению с прошлым годом вырос в 3,5 раза, но уступил лидерство в списке Армении, куда сейчас проще попасть.В среднем пользователи планируют жить в теплых краях пять недель. На Шри-Ланку, в Армению и Сербию они едут в среднем на четыре недели, а в Таиланд, Индию и США — на пять-шесть. Самые длительные поездки займут больше трех месяцев.Эксперты отмечают восстановление интереса к длительным зимним поездкам за рубеж. За год спрос вырос на 20 процентов, хотя этот показатель все равно меньше допандемийного на 60 процентов.Дешевле всего обошлись авиабилеты на "зимовку" в Армению и Турцию — в среднем 16,2 тысячи рублей туда и обратно. Дороже всего — в Таиланд, проездные документы в который стоили в среднем больше 58 тысяч рублей. Стоимость перелета в США составила в среднем 49 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

https://ria.ru/20211114/tailand-1758537373.html

https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

армения

азербайджан

таиланд

сша

шри-ланка

турция

сербия

индонезия

вьетнам

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