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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211210/puteshestviya-1763043317.html
Названы страны, которые выбирают удаленно работающие путешественники зимой
Названы страны, которые выбирают удаленно работающие путешественники зимой - РИА Новости, 10.12.2021
Названы страны, которые выбирают удаленно работающие путешественники зимой
Определены самые популярные страны для жизни в зимние месяцы у работающих удаленно туристов, сообщает сервис Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 10.12.2021
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туризм
армения
азербайджан
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
таиланд
сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Определены самые популярные страны для жизни в зимние месяцы у работающих удаленно туристов, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.Специалисты компании изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов на длительный срок и выяснили, что больше всего пользователи интересуются Таиландом (в частности, Пхукетом), Арменией, Турцией, Азербайджаном и Шри-Ланкой.Из-за пандемии не все страны сейчас одинаково доступны, что сказалось на их популярности, отмечают аналитики. Так, Вьетнам и Индонезия, которые обычно принимали на зимовку много работающих на "удаленке" россиян, потеряли свои позиции. В этом году их место заняли Сербия и Шри-Ланка. Интерес к Таиланду по сравнению с прошлым годом вырос в 3,5 раза, но уступил лидерство в списке Армении, куда сейчас проще попасть.В среднем пользователи планируют жить в теплых краях пять недель. На Шри-Ланку, в Армению и Сербию они едут в среднем на четыре недели, а в Таиланд, Индию и США — на пять-шесть. Самые длительные поездки займут больше трех месяцев.Эксперты отмечают восстановление интереса к длительным зимним поездкам за рубеж. За год спрос вырос на 20 процентов, хотя этот показатель все равно меньше допандемийного на 60 процентов.Дешевле всего обошлись авиабилеты на "зимовку" в Армению и Турцию — в среднем 16,2 тысячи рублей туда и обратно. Дороже всего — в Таиланд, проездные документы в который стоили в среднем больше 58 тысяч рублей. Стоимость перелета в США составила в среднем 49 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
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РИА Новости
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96
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армения, азербайджан, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, таиланд, сша, шри-ланка, турция, сербия, индонезия, вьетнам
11:11 10.12.2021
 
Названы страны, которые выбирают удаленно работающие путешественники зимой

Таиланд и Армения стали самыми востребованными для зимовки странами у работающих туристов

© Depositphotos / haveseenМонастырь Хор Вирап в Армении
Монастырь Хор Вирап в Армении - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Depositphotos / haveseen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Определены самые популярные страны для жизни в зимние месяцы у работающих удаленно туристов, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.
Специалисты компании изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов на длительный срок и выяснили, что больше всего пользователи интересуются Таиландом (в частности, Пхукетом), Арменией, Турцией, Азербайджаном и Шри-Ланкой.
Из-за пандемии не все страны сейчас одинаково доступны, что сказалось на их популярности, отмечают аналитики. Так, Вьетнам и Индонезия, которые обычно принимали на зимовку много работающих на "удаленке" россиян, потеряли свои позиции. В этом году их место заняли Сербия и Шри-Ланка. Интерес к Таиланду по сравнению с прошлым годом вырос в 3,5 раза, но уступил лидерство в списке Армении, куда сейчас проще попасть.
В среднем пользователи планируют жить в теплых краях пять недель. На Шри-Ланку, в Армению и Сербию они едут в среднем на четыре недели, а в Таиланд, Индию и США — на пять-шесть. Самые длительные поездки займут больше трех месяцев.
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