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Психическое благополучие москвичей под ударом из-за пандемии, заявил врач
Психическое благополучие москвичей под ударом из-за пандемии, заявил врач - РИА Новости, 10.12.2021
Психическое благополучие москвичей под ударом из-за пандемии, заявил врач
Психическое благополучие москвичей оказалось в точке риска из-за пандемии, поэтому возникла потребность возобновить психопрофилактические фестивали, сообщил... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:42
2021-12-10T17:42
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георгий костюк
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Психическое благополучие москвичей оказалось в точке риска из-за пандемии, поэтому возникла потребность возобновить психопрофилактические фестивали, сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк."Психопрофилактические фестивали мы проводили очень активно в доковидную эпоху. Потом были вынуждены сделать перерыв, но жизнь позволяет восстановить эту работу, потому что действительно наше психическое благополучие оказалось в точке риска, удара в силу разных обстоятельств, в силу распространения эпидемии, в силу риска заболеть, беспокойство о своих близких, многие потеряли своих близких, вынужденные меры, ограничения, противоречивая информация", - рассказал Костюк в кулуарах городского фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2021: сезонное обострение".Он отметил, что у многих людей за время пандемии сформировались нарушения адаптации, тревожно-депрессивные расстройства. "В Москве открыты консультационные центры психического здоровья, и там мы отмечаем большой поток людей, которые получают помощь с паническими, депрессивными расстройствами. А здесь мы проводим мероприятие, которое отличается от всего остального тем, что обстановка очень безопасная, комфортная. Один из самых востребованных компонентов фестиваля - индивидуальная консультация", - добавил главный психиатр.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, георгий костюк
17:42 10.12.2021
 
Психическое благополучие москвичей под ударом из-за пандемии, заявил врач

Психиатр Костюк: психическое благополучие москвичей в точке риска из-за пандемии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на остановке общественного транспорта в Москве
Пассажиры в защитных масках на остановке общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Психическое благополучие москвичей оказалось в точке риска из-за пандемии, поэтому возникла потребность возобновить психопрофилактические фестивали, сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
"Психопрофилактические фестивали мы проводили очень активно в доковидную эпоху. Потом были вынуждены сделать перерыв, но жизнь позволяет восстановить эту работу, потому что действительно наше психическое благополучие оказалось в точке риска, удара в силу разных обстоятельств, в силу распространения эпидемии, в силу риска заболеть, беспокойство о своих близких, многие потеряли своих близких, вынужденные меры, ограничения, противоречивая информация", - рассказал Костюк в кулуарах городского фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2021: сезонное обострение".
Он отметил, что у многих людей за время пандемии сформировались нарушения адаптации, тревожно-депрессивные расстройства. "В Москве открыты консультационные центры психического здоровья, и там мы отмечаем большой поток людей, которые получают помощь с паническими, депрессивными расстройствами. А здесь мы проводим мероприятие, которое отличается от всего остального тем, что обстановка очень безопасная, комфортная. Один из самых востребованных компонентов фестиваля - индивидуальная консультация", - добавил главный психиатр.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииГеоргий Костюк
 
 
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