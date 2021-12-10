https://ria.ru/20211210/psikhiatriya-1763182754.html

Психическое благополучие москвичей под ударом из-за пандемии, заявил врач

Психическое благополучие москвичей под ударом из-за пандемии, заявил врач - РИА Новости, 10.12.2021

Психическое благополучие москвичей под ударом из-за пандемии, заявил врач

Психическое благополучие москвичей оказалось в точке риска из-за пандемии, поэтому возникла потребность возобновить психопрофилактические фестивали, сообщил... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:42

2021-12-10T17:42

2021-12-10T17:42

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георгий костюк

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Психическое благополучие москвичей оказалось в точке риска из-за пандемии, поэтому возникла потребность возобновить психопрофилактические фестивали, сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк."Психопрофилактические фестивали мы проводили очень активно в доковидную эпоху. Потом были вынуждены сделать перерыв, но жизнь позволяет восстановить эту работу, потому что действительно наше психическое благополучие оказалось в точке риска, удара в силу разных обстоятельств, в силу распространения эпидемии, в силу риска заболеть, беспокойство о своих близких, многие потеряли своих близких, вынужденные меры, ограничения, противоречивая информация", - рассказал Костюк в кулуарах городского фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2021: сезонное обострение".Он отметил, что у многих людей за время пандемии сформировались нарушения адаптации, тревожно-депрессивные расстройства. "В Москве открыты консультационные центры психического здоровья, и там мы отмечаем большой поток людей, которые получают помощь с паническими, депрессивными расстройствами. А здесь мы проводим мероприятие, которое отличается от всего остального тем, что обстановка очень безопасная, комфортная. Один из самых востребованных компонентов фестиваля - индивидуальная консультация", - добавил главный психиатр.

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761050452.html

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