https://ria.ru/20211210/protektsionizm-1763079611.html

Риски усиления протекционизма в мировой торговле остаются, заявил Мишустин

Риски усиления протекционизма в мировой торговле остаются, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.12.2021

Риски усиления протекционизма в мировой торговле остаются, заявил Мишустин

Даже в условиях позитивных трендов в экономике баланс на внешних рынках ещё не найден, турбулентность в торговой политике сохраняется, как и риски усиления... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:13

2021-12-10T11:13

2021-12-10T12:40

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Даже в условиях позитивных трендов в экономике баланс на внешних рынках ещё не найден, турбулентность в торговой политике сохраняется, как и риски усиления протекционизма, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Важно, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли. Но даже в условиях позитивного тренда ситуация требует пристального внимания и контроля. Баланс на внешних рынках еще не найден. Мы наблюдаем резкие колебания ценовой конъюнктуры", - сказал Мишустин на открытии Международного экспортного форума "Сделано в России-2021".Он отметил, что из-за введенных ограничений и закрытых границ были нарушены логистические цепочки."Сохраняется турбулентность в торговой политике и локальные дефициты товаров. По-прежнему остаются реальными риски усиления протекционизма", - заявил Мишустин.Он подчеркнул, что для наращивания российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров нужны значительные трансформационные процессы в экономике, и такая задача, убежден глава правительства, выполнима.Он отметил, что в ряде системообразующих отраслей - промышленности и сельском хозяйстве – у России накоплен большой потенциал, и в основном это производства с высокой добавленной стоимостью, которые формируют точки роста и стимулируют развитие смежных отраслей

https://ria.ru/20211208/omikron-1762844147.html

https://ria.ru/20211208/ekonomika-1762828203.html

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экономика, михаил мишустин, россия