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Риски усиления протекционизма в мировой торговле остаются, заявил Мишустин
Риски усиления протекционизма в мировой торговле остаются, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.12.2021
Риски усиления протекционизма в мировой торговле остаются, заявил Мишустин
Даже в условиях позитивных трендов в экономике баланс на внешних рынках ещё не найден, турбулентность в торговой политике сохраняется, как и риски усиления... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:13
2021-12-10T12:40
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Даже в условиях позитивных трендов в экономике баланс на внешних рынках ещё не найден, турбулентность в торговой политике сохраняется, как и риски усиления протекционизма, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Важно, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли. Но даже в условиях позитивного тренда ситуация требует пристального внимания и контроля. Баланс на внешних рынках еще не найден. Мы наблюдаем резкие колебания ценовой конъюнктуры", - сказал Мишустин на открытии Международного экспортного форума "Сделано в России-2021".Он отметил, что из-за введенных ограничений и закрытых границ были нарушены логистические цепочки."Сохраняется турбулентность в торговой политике и локальные дефициты товаров. По-прежнему остаются реальными риски усиления протекционизма", - заявил Мишустин.Он подчеркнул, что для наращивания российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров нужны значительные трансформационные процессы в экономике, и такая задача, убежден глава правительства, выполнима.Он отметил, что в ряде системообразующих отраслей - промышленности и сельском хозяйстве – у России накоплен большой потенциал, и в основном это производства с высокой добавленной стоимостью, которые формируют точки роста и стимулируют развитие смежных отраслей
https://ria.ru/20211208/omikron-1762844147.html
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экономика, михаил мишустин, россия
11:13 10.12.2021 (обновлено: 12:40 10.12.2021)
 
Риски усиления протекционизма в мировой торговле остаются, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: риски усиления протекционизма в мировой торговле сохраняются

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании "2030 - уже завтра. Что делать?" международного экспортного форума "Сделано в России - 2021"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? международного экспортного форума Сделано в России - 2021 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Даже в условиях позитивных трендов в экономике баланс на внешних рынках ещё не найден, турбулентность в торговой политике сохраняется, как и риски усиления протекционизма, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли. Но даже в условиях позитивного тренда ситуация требует пристального внимания и контроля. Баланс на внешних рынках еще не найден. Мы наблюдаем резкие колебания ценовой конъюнктуры", - сказал Мишустин на открытии Международного экспортного форума "Сделано в России-2021".
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"Сохраняется турбулентность в торговой политике и локальные дефициты товаров. По-прежнему остаются реальными риски усиления протекционизма", - заявил Мишустин.
Он подчеркнул, что для наращивания российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров нужны значительные трансформационные процессы в экономике, и такая задача, убежден глава правительства, выполнима.
Он отметил, что в ряде системообразующих отраслей - промышленности и сельском хозяйстве – у России накоплен большой потенциал, и в основном это производства с высокой добавленной стоимостью, которые формируют точки роста и стимулируют развитие смежных отраслей
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