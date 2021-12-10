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Мосприрода открывает проект с мастер-классами "ЭкоМастерская Деда Мороза"
Мосприрода открывает проект с мастер-классами "ЭкоМастерская Деда Мороза" - РИА Новости, 13.12.2021
Мосприрода открывает проект с мастер-классами "ЭкоМастерская Деда Мороза"
Мосприрода открывает новогодний проект "ЭкоМастерская Деда Мороза", в декабре москвичи смогут поучаствовать в новогодних творческих мастер-классах, квестах и... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-10T09:56
2021-12-13T15:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
дед мороз
городское хозяйство москвы
мосприрода
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мосприрода открывает новогодний проект "ЭкоМастерская Деда Мороза", в декабре москвичи смогут поучаствовать в новогодних творческих мастер-классах, квестах и лекциях, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Кроме того, уточняется, что москвичи узнают о новогодних традициях и истории праздников. Также специалисты Мосприроды расскажут о необходимости вести экологичный образ жизни.Москвичи смогут, например, посетить квест "Снежные традиции" в экоцентре "Битцевский лес", творческий мастер-класс "Письмо Деду Морозу" в экоклассе "На Шокальского", мастер-класс "Украшение для елки шапочка", тематическое занятие "В краю Деда Мороза", мастер-класс "ЭКОель своими руками" и другие, говорится в материале.Пресс-служба департамента также напоминает, что согласно антиковидным мерам, вход в помещение только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Носить защитные маски также обязательно.
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общество, москва, дед мороз, городское хозяйство москвы, мосприрода
09:56 10.12.2021 (обновлено: 15:58 13.12.2021)
 

Мосприрода открывает проект с мастер-классами "ЭкоМастерская Деда Мороза"

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Елка, украшенная в рамках проекта "ЭкоМастерская Деда Мороза"
Елка, украшенная в рамках проекта ЭкоМастерская Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мосприрода открывает новогодний проект "ЭкоМастерская Деда Мороза", в декабре москвичи смогут поучаствовать в новогодних творческих мастер-классах, квестах и лекциях, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Мосприрода запускает ежегодный проект: "ЭкоМастерская Деда Мороза". С 11 декабря и до Нового года почти каждый день посетителей ждут бесплатные экомероприятия. Мероприятия зарядят новогодним настроением и научат детей сказочному мастерству: делать природные поделки, елочные игрушки из вторсырья, украшения для дома", - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что москвичи узнают о новогодних традициях и истории праздников. Также специалисты Мосприроды расскажут о необходимости вести экологичный образ жизни.
Москвичи смогут, например, посетить квест "Снежные традиции" в экоцентре "Битцевский лес", творческий мастер-класс "Письмо Деду Морозу" в экоклассе "На Шокальского", мастер-класс "Украшение для елки шапочка", тематическое занятие "В краю Деда Мороза", мастер-класс "ЭКОель своими руками" и другие, говорится в материале.
Пресс-служба департамента также напоминает, что согласно антиковидным мерам, вход в помещение только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Носить защитные маски также обязательно.
Эколого-просветительский центр Лесная сказка - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 15:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода ответит на "каверзные" вопросы детей об окружающей среде
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваДед МорозГородское хозяйство МосквыМосприрода
 
 
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