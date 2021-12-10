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Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 10.12.2021
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве вечером в пятницу достигли 10 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:49
2021-12-10T17:49
2021-12-10T17:57
москва
департамент транспорта г. москвы
общество
авто
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пробки в Москве вечером в пятницу достигли 10 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на 17.30 — 10 баллов. Основная причина — начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение станет свободней после 20 часов."Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом. В центре быстрей всего на метро, в сторону области на городском транспорте, МЦД или такси. Городской транспорт работает штатно. Автомобили едут со средней скоростью 24 км/ч, автобусы — 27 км/ч. По выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее личных авто", - дополняется в сообщении.
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москва, департамент транспорта г. москвы, общество, авто, транспорт, россия
17:49 10.12.2021 (обновлено: 17:57 10.12.2021)
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Дептранс: пробки в Москве вечером в пятницу достигли десяти баллов