https://ria.ru/20211210/probki-1763184566.html

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 10.12.2021

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве вечером в пятницу достигли 10 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:49

2021-12-10T17:49

2021-12-10T17:57

москва

департамент транспорта г. москвы

общество

авто

транспорт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594047518_0:154:2957:1817_1920x0_80_0_0_2606139cc6e839841d3f9b80338f6902.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пробки в Москве вечером в пятницу достигли 10 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на 17.30 — 10 баллов. Основная причина — начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение станет свободней после 20 часов."Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом. В центре быстрей всего на метро, в сторону области на городском транспорте, МЦД или такси. Городской транспорт работает штатно. Автомобили едут со средней скоростью 24 км/ч, автобусы — 27 км/ч. По выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее личных авто", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211210/dvigatel-1763105555.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, департамент транспорта г. москвы, общество, авто, транспорт, россия