Граждане СССР и России, становившиеся лауреатами Нобелевских премий
© РИА Новости / Синицын / Перейти в фотобанкМихаил Шолохов выступает с ответным словом после награждения Нобелевской премией по литературе в Стокгольме
Граждане СССР и России получали Нобелевскую премию во всех ее категориях.
Нобелевская премия по физиологии и медицине
В 1904 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил российский физиолог Иван Павлов – академик, создатель учения о высшей нервной деятельности и современных представлений о процессе пищеварения; основатель самой крупной отечественной физиологической школы. Наградой он был отмечен за работу в области физиологии пищеварения.
В 1908 году лауреатом стал Илья Мечников – биолог, иммунолог, патолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии, микробиологии и эпидемиологии; основатель российской научной школы по геронтологии и др. Он получил награду совместно с Паулем Эрлихом (Германия) за труды по исследованию иммунитета, которые помогли понять, каким образом организму удается победить болезни.
Нобелевская премия по химии
В 1956 году Нобелевская премия по химии была присуждена Николаю Семенову – академику, одному из основоположников химической физики. Его научные исследования относятся к учению о химических процессах, химической кинетике, физикохимии горения и взрыва. Сформулировал теорию теплового взрыва и горения газовых смесей. Один из основателей Московского физико-технического института.
© РИА Новости / Монастырев / Перейти в фотобанкКороль Швеции Густав VI и королева Луиза (справа) поздравляют советского академика Николая Семенова (третий справа) и его супругу с вручением ученому Нобелевской премии
Король Швеции Густав VI и королева Луиза (справа) поздравляют советского академика Николая Семенова (третий справа) и его супругу с вручением ученому Нобелевской премии
Николай Семенов был награжден премией совместно с британским химиком Сирилом Хиншелвудом за исследования в области химических реакций.
Нобелевская премия по физике
В 1958 году Нобелевскую премию по физике получили три советских физика Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк.
Основные работы академика Павла Черенкова посвящены физической оптике, ядерной физике, физике частиц высоких энергий. Он обнаружил в 1934 году специфическое голубое свечение прозрачных жидкостей при облучении быстрыми заряженными частицами (излучение Вавилова – Черенкова, на Западе это явление получило известность как эффект Черенкова). Ученый показал отличие данного вида излучения от флуоресценции.
Игорь Тамм и Илья Франк дали теоретическое описание этому эффекту, который происходит при движении частиц в среде со скоростями, превышающими скорость света в этой среде. Это открытие привело к созданию нового метода детектирования и измерения скорости высокоэнергетических ядерных частиц.
Основные направления научного творчества физика-теоретика, академика Игоря Тамма относятся к квантовой механике, физике твердого тела, теории излучения, ядерной физике, физике элементарных частиц, а также к решению ряда прикладных задач.
Основные научные труды академика Ильи Франка в области физической оптики, ядерной физики, физики ядерных реакторов.
Нобелевскую премию они получили за открытие и интерпретацию эффекта Черенкова.
В 1962 году Нобелевская премия по физике была присуждена российскому физику Льву Ландау, академику, одному из основоположников отечественной теоретической физики. В число его многочисленных научных трудов входит основополагающая теория, описывающая ферромагнетизм и жидкий гелий. В 1927 году он выдвинул концепцию матрицы плотности, касающуюся энергии, которая позже нашла применение в квантовой механике. В 1930-е годы сформулировал теорию, объясняющую сверхтекучесть жидкого гелия. Нобелевскую премию получил за новаторские теории конденсированных сред, особенно жидкого гелия.
В 1964 году Нобелевскую премию по физике получили два российских физика Николай Басов, и Александр Прохоров. и американский физик Чарльз Таунс.
Академик Николай Басов является одним из основоположников квантовой электроники. Разработал принципиально новый метод генерации электромагнитных колебаний с помощью квантовых систем и создал первый молекулярный генератор (мазер) на пучках молекул аммиака. Эти работы (а также исследования американского физика Чарлза Таунса) легли в основу нового направления в физике – квантовой электроники.
Академик Александр Прохоров – один из основоположников квантовой электроники и лазерной физики. В 1954-1955 годах совместно Басовым сформулировал основные принципы квантового усиления и генерации электромагнитных волн, которые легли в основу создания первого квантового генератора (мазера) на аммиаке.
Нобелевскую премию физики получил за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на основе мазерно-лазерного принципа.
В 1978 году Нобелевскую премию по физике (половину) получил российский физик Петр Капица, академик, один из основателей физики низких температур и физики сильных магнитных полей. Наградой он был отмечен за основные изобретения и открытия в области физики низких температур.
Вторая половина премии был присуждена совместно американским физикам Арно Аллану Пензиасу и Роберту Вудро Вильсону "за открытие космического микроволнового фонового излучения".
В 2000 году Нобелевской премий по физике был отмечен российский физик, академик Жорес Алферов за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в быстродействующей и оптоэлектронике.
Он получил награду совместно с немецким физиком Гербертом Кремером.
Второй половиной премии был удостоен американский физик Джек Килби за участие в изобретении интегральной схемы.
В 2003 году премии был удостоен российский физик-теоретик и астрофизик, академик Виталий Гинзбург "за новаторский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей". Он получил награду совместно с Алексеем Абрикосовым (выходцем из СССР, гражданином США) и британо-американским физиком Энтони Леггетом.
© AFP 2021 / Jonas EkstromerВиталий Гинзбург во время церемонии получения Нобелевской премии по физике от короля Швеции Карла Густава в Стокгольме
Виталий Гинзбург во время церемонии получения Нобелевской премии по физике от короля Швеции Карла Густава в Стокгольме
В 2010 году премию получили российско-британский физик Константин Новоселов и выходец из СССР, гражданин Нидерландов, профессор Андрей Гейм "за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена".
Нобелевская премия по литературе
В 1933 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Иван Бунин. Он был награжден "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы".
В 1958 году премией был отмечен Борис Пастернак "за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы".
Однако Пастернак, которого в СССР критиковали за роман "Доктор Живаго", опубликованный за границей, под давлением властей был вынужден отказаться от премии.
9 декабря 1989 года медаль лауреата Нобелевской премии была вручена сыну поэта.
В 1965 году премию присудили Михаилу Шолохову за роман "Тихий Дон" ("за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время"). Михаил Шолохов был единственным советским писателем, вручение Нобелевской премии которому согласовало руководство СССР.
В 1970 году лауреатом стал Александр Солженицын "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы". В ЦК КПСС писателю тут же настоятельно порекомендовали воздержаться от поездки в Стокгольм. Нобелевскую медаль и диплом Александр Солженицын получил в 1974 году, когда он уже был лишен гражданства и выслан из страны после публикации за рубежом первого тома "Архипелага ГУЛАГ".
Нобелевская премия мира
В 1975 году Нобелевской премии мира был удостоен советский академик, физик-теоретик, правозащитник и общественный деятель Андрей Сахаров за "бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми" и за "мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства".
В 1990 году награду получил президент СССР Михаил Горбачев за его "ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества". По мнению комитета, "мирный процесс, в который Горбачев внес такую весомую лепту, открывает новые возможности перед мировым сообществом для решения его актуальных проблем, невзирая на идеологические, религиозные, исторические и культурные различия".
Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля
В 1975 году премией по экономике был отмечен советский математик и экономист, академик Леонид Канторович за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов. Канторович получил награду совместно с американцем Тьяллингом Купмансом.
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