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Граждане СССР и России, становившиеся лауреатами Нобелевских премий

Граждане СССР и России, становившиеся лауреатами Нобелевских премий - РИА Новости, 10.12.2021

Граждане СССР и России, становившиеся лауреатами Нобелевских премий

Граждане СССР и России получали Нобелевскую премию во всех ее категориях. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T01:14

2021-12-10T01:14

2021-12-10T01:14

справки

нобелевская премия

россия

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Граждане СССР и России получали Нобелевскую премию во всех ее категориях. Нобелевская премия по физиологии и медицинеВ 1904 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил российский физиолог Иван Павлов – академик, создатель учения о высшей нервной деятельности и современных представлений о процессе пищеварения; основатель самой крупной отечественной физиологической школы. Наградой он был отмечен за работу в области физиологии пищеварения.В 1908 году лауреатом стал Илья Мечников – биолог, иммунолог, патолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии, микробиологии и эпидемиологии; основатель российской научной школы по геронтологии и др. Он получил награду совместно с Паулем Эрлихом (Германия) за труды по исследованию иммунитета, которые помогли понять, каким образом организму удается победить болезни.Нобелевская премия по химииВ 1956 году Нобелевская премия по химии была присуждена Николаю Семенову – академику, одному из основоположников химической физики. Его научные исследования относятся к учению о химических процессах, химической кинетике, физикохимии горения и взрыва. Сформулировал теорию теплового взрыва и горения газовых смесей. Один из основателей Московского физико-технического института. Николай Семенов был награжден премией совместно с британским химиком Сирилом Хиншелвудом за исследования в области химических реакций.Нобелевская премия по физикеВ 1958 году Нобелевскую премию по физике получили три советских физика Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк.Основные работы академика Павла Черенкова посвящены физической оптике, ядерной физике, физике частиц высоких энергий. Он обнаружил в 1934 году специфическое голубое свечение прозрачных жидкостей при облучении быстрыми заряженными частицами (излучение Вавилова – Черенкова, на Западе это явление получило известность как эффект Черенкова). Ученый показал отличие данного вида излучения от флуоресценции. Игорь Тамм и Илья Франк дали теоретическое описание этому эффекту, который происходит при движении частиц в среде со скоростями, превышающими скорость света в этой среде. Это открытие привело к созданию нового метода детектирования и измерения скорости высокоэнергетических ядерных частиц. Основные направления научного творчества физика-теоретика, академика Игоря Тамма относятся к квантовой механике, физике твердого тела, теории излучения, ядерной физике, физике элементарных частиц, а также к решению ряда прикладных задач. Основные научные труды академика Ильи Франка в области физической оптики, ядерной физики, физики ядерных реакторов. Нобелевскую премию они получили за открытие и интерпретацию эффекта Черенкова.В 1962 году Нобелевская премия по физике была присуждена российскому физику Льву Ландау, академику, одному из основоположников отечественной теоретической физики. В число его многочисленных научных трудов входит основополагающая теория, описывающая ферромагнетизм и жидкий гелий. В 1927 году он выдвинул концепцию матрицы плотности, касающуюся энергии, которая позже нашла применение в квантовой механике. В 1930-е годы сформулировал теорию, объясняющую сверхтекучесть жидкого гелия. Нобелевскую премию получил за новаторские теории конденсированных сред, особенно жидкого гелия.В 1964 году Нобелевскую премию по физике получили два российских физика Николай Басов, и Александр Прохоров. и американский физик Чарльз Таунс. Академик Николай Басов является одним из основоположников квантовой электроники. Разработал принципиально новый метод генерации электромагнитных колебаний с помощью квантовых систем и создал первый молекулярный генератор (мазер) на пучках молекул аммиака. Эти работы (а также исследования американского физика Чарлза Таунса) легли в основу нового направления в физике – квантовой электроники. Академик Александр Прохоров – один из основоположников квантовой электроники и лазерной физики. В 1954-1955 годах совместно Басовым сформулировал основные принципы квантового усиления и генерации электромагнитных волн, которые легли в основу создания первого квантового генератора (мазера) на аммиаке. Нобелевскую премию физики получил за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на основе мазерно-лазерного принципа.В 1978 году Нобелевскую премию по физике (половину) получил российский физик Петр Капица, академик, один из основателей физики низких температур и физики сильных магнитных полей. Наградой он был отмечен за основные изобретения и открытия в области физики низких температур.Вторая половина премии был присуждена совместно американским физикам Арно Аллану Пензиасу и Роберту Вудро Вильсону "за открытие космического микроволнового фонового излучения".В 2000 году Нобелевской премий по физике был отмечен российский физик, академик Жорес Алферов за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в быстродействующей и оптоэлектронике. Он получил награду совместно с немецким физиком Гербертом Кремером. Второй половиной премии был удостоен американский физик Джек Килби за участие в изобретении интегральной схемы.В 2003 году премии был удостоен российский физик-теоретик и астрофизик, академик Виталий Гинзбург "за новаторский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей". Он получил награду совместно с Алексеем Абрикосовым (выходцем из СССР, гражданином США) и британо-американским физиком Энтони Леггетом.В 2010 году премию получили российско-британский физик Константин Новоселов и выходец из СССР, гражданин Нидерландов, профессор Андрей Гейм "за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена". Нобелевская премия по литературеВ 1933 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Иван Бунин. Он был награжден "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы". В 1958 году премией был отмечен Борис Пастернак "за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы". Однако Пастернак, которого в СССР критиковали за роман "Доктор Живаго", опубликованный за границей, под давлением властей был вынужден отказаться от премии. 9 декабря 1989 года медаль лауреата Нобелевской премии была вручена сыну поэта. В 1965 году премию присудили Михаилу Шолохову за роман "Тихий Дон" ("за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время"). Михаил Шолохов был единственным советским писателем, вручение Нобелевской премии которому согласовало руководство СССР. В 1970 году лауреатом стал Александр Солженицын "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы". В ЦК КПСС писателю тут же настоятельно порекомендовали воздержаться от поездки в Стокгольм. Нобелевскую медаль и диплом Александр Солженицын получил в 1974 году, когда он уже был лишен гражданства и выслан из страны после публикации за рубежом первого тома "Архипелага ГУЛАГ". Нобелевская премия мираВ 1975 году Нобелевской премии мира был удостоен советский академик, физик-теоретик, правозащитник и общественный деятель Андрей Сахаров за "бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми" и за "мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства".В 1990 году награду получил президент СССР Михаил Горбачев за его "ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества". По мнению комитета, "мирный процесс, в который Горбачев внес такую весомую лепту, открывает новые возможности перед мировым сообществом для решения его актуальных проблем, невзирая на идеологические, религиозные, исторические и культурные различия". В 2021 году лауреатом Нобелевской премии мира стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Он получил награду совместно с филиппинской журналисткой Марией Ресса "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда НобеляВ 1975 году премией по экономике был отмечен советский математик и экономист, академик Леонид Канторович за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов. Канторович получил награду совместно с американцем Тьяллингом Купмансом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, нобелевская премия, россия