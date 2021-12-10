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Пушков назвал страну, устроившую истерику из-за инициатив Байдена
Пушков назвал страну, "пришедшую в ярость" из-за позиции США по России - РИА Новости, 10.12.2021
Пушков назвал страну, устроившую истерику из-за инициатив Байдена
Страной "Бухарестской девятки", которая, как сообщал Bloomberg, "пришла в ярость" из-за намерения президента США Джо Байдена обсудить предложения российского... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:26
2021-12-10T18:35
в мире
киев
владимир путин
джо байден
алексей пушков
нато
восточная европа
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страной "Бухарестской девятки", которая, как сообщал Bloomberg, "пришла в ярость" из-за намерения президента США Джо Байдена обсудить предложения российского лидера Владимира Путина, была Польша, предположил сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал сообщение о том, что страны Восточной Европы раскритиковали планы Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины."Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна", — отметил Пушков в беседе с изданием "Взгляд".По мнению парламентария, некоторые государства Восточной Европе в целом нагнетают обстановку в регионе, но не делают никаких конструктивных предложений по разрядке.Он также отметил, что расширение НАТО не может произойти без согласия США. Пушков считает, что Польша и другие страны "Бухарестской девятки" не обладают правом голоса по подобным стратегическим вопросам, поэтому Москве нужно продолжать общаться напрямую с Вашингтоном."Другое дело, если Вашингтон использует мнение "восточного фланга" НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина &lt;...&gt; Поэтому, если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договоренности с Россией", — добавил Пушков.Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг НАТО. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Москва не раз отвергала обвинения в агрессии, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, Запад использует такие выпады как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211208/nato-1762805001.html
https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html
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в мире, киев, владимир путин, джо байден, алексей пушков, нато, восточная европа, россия
16:26 10.12.2021 (обновлено: 18:35 10.12.2021)
 
Пушков назвал страну, "пришедшую в ярость" из-за позиции США по России

Сенатор Пушков назвал Польшу страной, "пришедшей в ярость" из-за позиции США по России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страной "Бухарестской девятки", которая, как сообщал Bloomberg, "пришла в ярость" из-за намерения президента США Джо Байдена обсудить предложения российского лидера Владимира Путина, была Польша, предположил сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал сообщение о том, что страны Восточной Европы раскритиковали планы Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
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"Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна", — отметил Пушков в беседе с изданием "Взгляд".
По мнению парламентария, некоторые государства Восточной Европе в целом нагнетают обстановку в регионе, но не делают никаких конструктивных предложений по разрядке.
Он также отметил, что расширение НАТО не может произойти без согласия США. Пушков считает, что Польша и другие страны "Бухарестской девятки" не обладают правом голоса по подобным стратегическим вопросам, поэтому Москве нужно продолжать общаться напрямую с Вашингтоном.
"Другое дело, если Вашингтон использует мнение "восточного фланга" НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина <...> Поэтому, если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договоренности с Россией", — добавил Пушков.
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Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг НАТО. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
Москва не раз отвергала обвинения в агрессии, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, Запад использует такие выпады как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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