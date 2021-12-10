Пушков назвал страну, устроившую истерику из-за инициатив Байдена

16:26 10.12.2021 (обновлено: 18:35 10.12.2021)
Пушков назвал страну, "пришедшую в ярость" из-за позиции США по России
Сенатор Пушков назвал Польшу страной, "пришедшей в ярость" из-за позиции США по России
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страной "Бухарестской девятки", которая, как сообщал Bloomberg, "пришла в ярость" из-за намерения президента США Джо Байдена обсудить предложения российского лидера Владимира Путина, была Польша, предположил сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал сообщение о том, что страны Восточной Европы раскритиковали планы Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
"Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна", — отметил Пушков в беседе с изданием "Взгляд".
По мнению парламентария, некоторые государства Восточной Европе в целом нагнетают обстановку в регионе, но не делают никаких конструктивных предложений по разрядке.
Он также отметил, что расширение НАТО не может произойти без согласия США. Пушков считает, что Польша и другие страны "Бухарестской девятки" не обладают правом голоса по подобным стратегическим вопросам, поэтому Москве нужно продолжать общаться напрямую с Вашингтоном.
"Другое дело, если Вашингтон использует мнение "восточного фланга" НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина <...> Поэтому, если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договоренности с Россией", — добавил Пушков.
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Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг НАТО. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
Москва не раз отвергала обвинения в агрессии, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, Запад использует такие выпады как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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