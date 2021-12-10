https://ria.ru/20211210/polsha-1763164560.html

Пушков назвал страну, устроившую истерику из-за инициатив Байдена

Пушков назвал страну, "пришедшую в ярость" из-за позиции США по России - РИА Новости, 10.12.2021

Пушков назвал страну, устроившую истерику из-за инициатив Байдена

Страной "Бухарестской девятки", которая, как сообщал Bloomberg, "пришла в ярость" из-за намерения президента США Джо Байдена обсудить предложения российского... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:26

2021-12-10T16:26

2021-12-10T18:35

в мире

киев

владимир путин

джо байден

алексей пушков

нато

восточная европа

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страной "Бухарестской девятки", которая, как сообщал Bloomberg, "пришла в ярость" из-за намерения президента США Джо Байдена обсудить предложения российского лидера Владимира Путина, была Польша, предположил сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал сообщение о том, что страны Восточной Европы раскритиковали планы Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины."Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна", — отметил Пушков в беседе с изданием "Взгляд".По мнению парламентария, некоторые государства Восточной Европе в целом нагнетают обстановку в регионе, но не делают никаких конструктивных предложений по разрядке.Он также отметил, что расширение НАТО не может произойти без согласия США. Пушков считает, что Польша и другие страны "Бухарестской девятки" не обладают правом голоса по подобным стратегическим вопросам, поэтому Москве нужно продолжать общаться напрямую с Вашингтоном."Другое дело, если Вашингтон использует мнение "восточного фланга" НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина <...> Поэтому, если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договоренности с Россией", — добавил Пушков.Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг НАТО. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Москва не раз отвергала обвинения в агрессии, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, Запад использует такие выпады как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211208/nato-1762805001.html

https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

киев

восточная европа

россия

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в мире, киев, владимир путин, джо байден, алексей пушков, нато, восточная европа, россия