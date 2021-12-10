https://ria.ru/20211210/pensiya-1763180113.html

Кто получит двойную пенсию перед Новым годом

Стало известно, кто получит двойную пенсию перед Новым годом - РИА Новости, 10.12.2021

Кто получит двойную пенсию перед Новым годом

Некоторые российские пенсионеры могут получить перед Новым годом сразу две пенсии, пишет Ura.ru со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:36

2021-12-10T17:36

2021-12-10T20:00

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Некоторые российские пенсионеры могут получить перед Новым годом сразу две пенсии, пишет Ura.ru со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России.Предполагается, что двойные выплаты получат те, кому полагаются деньги первого числа каждого месяца. "Вторая" пенсия поступит им в конце декабря.Представители ведомства также заявили журналистам, что количество нерабочих дней в Почте России в январе сократилось. Таким образом, пенсионеров, получающих выплаты с третьего числа, изменения графика не касаются.

https://ria.ru/20211210/pensiya-1763140443.html

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общество, почта россии, пенсионный фонд рф, пенсии, пенсионеры, россия