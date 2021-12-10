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Екатеринбургский общественник посоветовал Нуланд подучить географию
Екатеринбургский общественник посоветовал Нуланд подучить географию - РИА Новости, 10.12.2021
Екатеринбургский общественник посоветовал Нуланд подучить географию
Заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая считает, что Свердловск и Екатеринбург — это разные города, следует подучить географию, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:06
2021-12-10T15:27
в мире
сша
виктория нуланд
свердловск
мария захарова
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая считает, что Свердловск и Екатеринбург — это разные города, следует подучить географию, заявил РИА Новости известный екатеринбургский общественник Иван Волков."Я считаю, что, во-первых, надо изучать не только территорию США, но и территорию России и знать, как говорится, в лицо своих партнеров, как они нас называют. Во-вторых, не знать в наше время, что есть Екатеринбург, крупный мегаполис, в котором проходит масса мероприятий международного уровня, — это смешно &lt;…&gt;. Ну и мы же знаем все крупные города Соединенных Штатов Америки", — сказал Волков.По его словам, смешно слышать такие заявления от замгоссекретаря."Полагаю, что надо ей подучить географию &lt;…&gt;. Поэтому побольше знаний, побольше уважения можно посоветовать замгоссекретаря США. Пусть приедет к нам, мы ей покажем: где Свердловск, а где Екатеринбург", — заключил собеседник агентства.Речь идет о выступлении Нуланд на слушаниях в комитете палаты представителей. Так, по ее словам, "Украина хочет быть больше похожей на Париж и Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург". На это отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она в шутку отметила, что Нуланд считает Свердловск и Екатеринбург одновременно существующими городами, и это, по ее мнению, говорит о том, как замгоссекретаря разбирается в России.
https://ria.ru/20211208/vossozdanie-1762670508.html
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сша
свердловск
россия
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в мире, сша, виктория нуланд, свердловск, мария захарова, россия
13:06 10.12.2021 (обновлено: 15:27 10.12.2021)
 
Екатеринбургский общественник посоветовал Нуланд подучить географию

Общественник Волков посоветовал замгоссекретаря США Нуланд подучить географию

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая считает, что Свердловск и Екатеринбург — это разные города, следует подучить географию, заявил РИА Новости известный екатеринбургский общественник Иван Волков.
"Я считаю, что, во-первых, надо изучать не только территорию США, но и территорию России и знать, как говорится, в лицо своих партнеров, как они нас называют. Во-вторых, не знать в наше время, что есть Екатеринбург, крупный мегаполис, в котором проходит масса мероприятий международного уровня, — это смешно <…>. Ну и мы же знаем все крупные города Соединенных Штатов Америки", — сказал Волков.
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По его словам, смешно слышать такие заявления от замгоссекретаря.
"Полагаю, что надо ей подучить географию <…>. Поэтому побольше знаний, побольше уважения можно посоветовать замгоссекретаря США. Пусть приедет к нам, мы ей покажем: где Свердловск, а где Екатеринбург", — заключил собеседник агентства.
Речь идет о выступлении Нуланд на слушаниях в комитете палаты представителей. Так, по ее словам, "Украина хочет быть больше похожей на Париж и Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург". На это отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она в шутку отметила, что Нуланд считает Свердловск и Екатеринбург одновременно существующими городами, и это, по ее мнению, говорит о том, как замгоссекретаря разбирается в России.
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В миреСШАВиктория НуландСвердловскМария ЗахароваРоссия
 
 
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