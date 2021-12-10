https://ria.ru/20211210/novosibirsk-1763074078.html
В Новосибирске не подтвердились сообщения о минировании торговых центров
В Новосибирске не подтвердились сообщения о минировании торговых центров - РИА Новости, 10.12.2021
В Новосибирске не подтвердились сообщения о минировании торговых центров
Правоохранительные органы в Новосибирске после проверки сообщений о "минировании" торговых и торгово-развлекательных центров угроз не обнаружили, сообщает в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:45
2021-12-10T10:45
2021-12-10T11:01
происшествия
новосибирская область
новосибирск
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россия
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НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске после проверки сообщений о "минировании" торговых и торгово-развлекательных центров угроз не обнаружили, сообщает в пятницу правительство Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона.Ранее сообщалось, что утром в пятницу ряд торговых и торгово-развлекательных центров в Новосибирске получили сообщения о "минировании". Были организованы проверки."Специальные службы провели регламентированные мероприятия по обследованию зданий, в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено", - говорится в сообщении.Правоохранительные органы устанавливают причастных к распространению ложного сообщения."Объекты работают в обычном режиме", - добавляют власти.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
https://ria.ru/20211201/minirovanie-1761617648.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
10:45 10.12.2021 (обновлено: 11:01 10.12.2021)
В Новосибирске не подтвердились сообщения о минировании торговых центров
Сообщения о минировании торговых центров Новосибирска не подтвердились