https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763207937.html

Российского ученого депортируют из Кишинева без объяснения причин

Российского ученого депортируют из Кишинева без объяснения причин - РИА Новости, 10.12.2021

Российского ученого депортируют из Кишинева без объяснения причин

Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в буферной зоне без документов,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:57

2021-12-10T19:57

2021-12-10T20:03

в мире

молдавия

наталия нарочницкая

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали пограничники, сообщили РИА Новости в пресс-службе института."Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Егорова Владимира Георговича по прилету в Кишинёв задержали на пограничном контроле. Владимир Георгиевич указал в целях прилёта "медицинские показания". После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской республики – ред.) и депортируют из страны без объяснения причины", - сказал собеседник агентства."В данный момент Владимир Георгиевич находится в буферной зоне без документов, так как их у него забрали", - пояснил он.Ранее в пятницу российского политолога и доктора наук Наталью Нарочницкую не пустили в Молдавию. Она сообщила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета. Политолог ожидает, что российская сторона разберется в ее ситуации. Погранполиция Молдавии отказалась комментировать инцидент. Кроме Нарочницкой в Молдавии также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.

https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763163617.html

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в мире, молдавия, наталия нарочницкая, россия