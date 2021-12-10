https://ria.ru/20211210/mid-1763151371.html

Рябков высказался о переговорах России и США по гарантиям безопасности

Рябков высказался о переговорах России и США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 10.12.2021

Рябков высказался о переговорах России и США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин своими предложениями по гарантиям безопасности затронул "самый нерв" ситуации в Евроатлантике, сказал замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:55

2021-12-10T15:55

2021-12-10T16:13

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими предложениями по гарантиям безопасности затронул "самый нерв" ситуации в Евроатлантике, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы сейчас собираем, анализируем то, что я бы назвал первичными откликами, первичной реакции на эти предложения. Они разноплановые... Мы затронули своим предложением самый нерв ситуации в Евроатлантике. Наш президент говорит об этом уже на целом ряде площадок", - сказал Рябков в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что если США "уйдут в отказ" и будут торпедировать вопрос с гарантиями безопасности, они получат неизбежное ухудшение ситуации."Здесь важно иметь в виду следующее, если оппоненты на той стороне, прежде всего США, но и другие страны-союзники, так называемые единомышленники США, уйдут в отказ, попытаются все это дело торпедировать, они получат неизбежно дальнейшее ухудшение ситуации в сфере их собственной безопасности", - сказал он, высказываясь по теме гарантий безопасности со стороны США.Замглавы МИД отметил, что было бы наивным ожидать, что Россия скоро получит от Запада гарантии безопасности."То, что мы получим эти гарантии скоро, как сформулировано в вопросе, я думаю, такие ожидания наивны", - сказал Рябков.Москва исходит из того, что гарантии безопасности могут обсуждаться в рамках диалога с США по стратегической стабильности, добавил Сергей Рябков."Мы из этого исходим. В группе по стратстабильности есть направление работы, которая официально называется как "действия, имеющие стратегический эффект", - сказал Рябков.По его словам, попытки военного и военно-технического освоения территорий вблизи рубежей РФ и ответ Москвы, а также российские конструктивные предложения обеспечить гарантии безопасности через непродвижение НАТО на восток во враждебном нам ключе - эти действия имеют стратегический эффект."Именно там - в формате этой группы - мы прежде всего будем заниматься отработкой соответствующих сюжетов и заранее призываем наших коллег принять в расчет такую перспективу: ситуация поменялась, больше мириться с происходящим мы не будем, они должны из этого исходить", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20211210/mid-1763146924.html

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сша, сергей рябков, россия, москва, владимир путин, нато, цены на нефть