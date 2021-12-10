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https://ria.ru/20211210/marketpleys-1763098526.html
Роспотребнадзор подтвердил право Wildberries брать плату за возврат товара
Роспотребнадзор подтвердил право Wildberries брать плату за возврат товара - РИА Новости, 10.12.2021
Роспотребнадзор подтвердил право Wildberries брать плату за возврат товара
Маркетплейс Wildberries может брать плату за возврат товара, но это не касается некачественный продукции, заявил РИА Новости заместитель начальника Управления... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:34
2021-12-10T12:36
общество
forbes
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
wildberries
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries может брать плату за возврат товара, но это не касается некачественный продукции, заявил РИА Новости заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.Ранее издание Forbes сообщило, что компания сделала эту опцию платной для части клиентов, в частности для тех, чей процент выкупа меньше 20% или сумма выкупа меньше 10 тысяч рублей. Стоимость удержания составляет 100 рублей за каждую единицу товара."Что касается возврата, то он должен быть бесплатным, если товар оказался ненадлежащего качества. Чаще всего покупатели сталкиваются с тем, что товар не похож на размещенное в сети фото или пришел уже с признаками того, что он был в употреблении", — сказал Пучковский.Он добавил, что покупатель в таких случаях может обращаться напрямую к продавцу, а не платить агрегатору.Иная ситуация возникает, если товар качественный, но, например, одежда не подходит по фасону или по размеру, уточнил он. В обычных магазинах есть классическое правило обмена, когда покупатель может примерить вещь дома, и в случае если она не подошла, обменять ее на аналогичную. Однако это опция доступна далеко не для всех позиций, кроме того клиенту все равно придется потратиться — он сам привозит вещь обратно в магазин, соответственно оплачивает проезд и иные издержки, пояснил Пучковский.В онлайн-магазине, по его словам, это правило неактуально, потому что там в отличие от обычного магазина можно не просто обменять любой товар, но и вернуть его в течение семи дней, исключение делается только для лекарств."Для соблюдения баланса интересов право отказаться от товара уравновешено отсутствием обязанности продавца брать на себя расходы по доставке", — подчеркнул Пучковский.Он отметил, что Wildberries не является продавцом для многих потребителей, а выступает в роли владельца агрегатора информации о товарах и услугах. Это значит, что потребитель может воспользоваться своим правом обращаться напрямую к продавцу, например, если клиент не доверяет пункту выдачи товаров или сделана дорогостоящая покупка. То есть, если он видит способ дешевле и быстрее вернуть товар напрямую продавцу, то никто не вправе ему в этом препятствовать, пояснил Пучковский.Он добавил, что решение Wildberries, если оно действительно затронет только тех потребителей, кто привык много заказывать и много возвращать, и только вопросы возврата качественных товаров, может изменить модель поведения потребителей.Пучковский отметил, что в ведомство пока не обращались по этому поводу, хотя число жалоб на интернет-торговлю с каждым годом растет.
https://ria.ru/20210915/wildberries-1750240331.html
https://ria.ru/20211001/tatarstan-1752625446.html
https://realty.ria.ru/20211129/rerooms-1761283603.html
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общество, forbes, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), wildberries
12:34 10.12.2021 (обновлено: 12:36 10.12.2021)
 
Роспотребнадзор подтвердил право Wildberries брать плату за возврат товара

Роспотребнадзор подтвердил право маркетплейсов брать плату за возврат товара

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries может брать плату за возврат товара, но это не касается некачественный продукции, заявил РИА Новости заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.
Ранее издание Forbes сообщило, что компания сделала эту опцию платной для части клиентов, в частности для тех, чей процент выкупа меньше 20% или сумма выкупа меньше 10 тысяч рублей. Стоимость удержания составляет 100 рублей за каждую единицу товара.
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"Что касается возврата, то он должен быть бесплатным, если товар оказался ненадлежащего качества. Чаще всего покупатели сталкиваются с тем, что товар не похож на размещенное в сети фото или пришел уже с признаками того, что он был в употреблении", — сказал Пучковский.
Он добавил, что покупатель в таких случаях может обращаться напрямую к продавцу, а не платить агрегатору.
Иная ситуация возникает, если товар качественный, но, например, одежда не подходит по фасону или по размеру, уточнил он. В обычных магазинах есть классическое правило обмена, когда покупатель может примерить вещь дома, и в случае если она не подошла, обменять ее на аналогичную. Однако это опция доступна далеко не для всех позиций, кроме того клиенту все равно придется потратиться — он сам привозит вещь обратно в магазин, соответственно оплачивает проезд и иные издержки, пояснил Пучковский.
В онлайн-магазине, по его словам, это правило неактуально, потому что там в отличие от обычного магазина можно не просто обменять любой товар, но и вернуть его в течение семи дней, исключение делается только для лекарств.
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"Для соблюдения баланса интересов право отказаться от товара уравновешено отсутствием обязанности продавца брать на себя расходы по доставке", — подчеркнул Пучковский.
Он отметил, что Wildberries не является продавцом для многих потребителей, а выступает в роли владельца агрегатора информации о товарах и услугах. Это значит, что потребитель может воспользоваться своим правом обращаться напрямую к продавцу, например, если клиент не доверяет пункту выдачи товаров или сделана дорогостоящая покупка. То есть, если он видит способ дешевле и быстрее вернуть товар напрямую продавцу, то никто не вправе ему в этом препятствовать, пояснил Пучковский.
Он добавил, что решение Wildberries, если оно действительно затронет только тех потребителей, кто привык много заказывать и много возвращать, и только вопросы возврата качественных товаров, может изменить модель поведения потребителей.
Пучковский отметил, что в ведомство пока не обращались по этому поводу, хотя число жалоб на интернет-торговлю с каждым годом растет.
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ОбществоForbesФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Wildberries
 
 
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