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Более трех тысяч лифтов заменили в Москве с начала года
Более трех тысяч лифтов заменили в Москве с начала года - РИА Новости, 10.12.2021
Более трех тысяч лифтов заменили в Москве с начала года
Более 3 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:23
2021-12-10T12:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что для работ используется лифтовое оборудование, произведенное в Москве и Московской области, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.Сегодня в многоквартирных домах столицы – более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены, отмечается в материале.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:23 10.12.2021
 

Более трех тысяч лифтов заменили в Москве с начала года

© Фонд капремонта МосквыКабина лифта
Кабина лифта
© Фонд капремонта Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.

"Более 3 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта. Больше всего новых подъемников установили в ЮВАО - 654, ЮЗАО - 499 и ВАО - 371. С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. С 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч лифтов", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он также подчеркнул, что для работ используется лифтовое оборудование, произведенное в Москве и Московской области, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.
Сегодня в многоквартирных домах столицы – более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены, отмечается в материале.
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