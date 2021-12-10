Более трех тысяч лифтов заменили в Москве с начала года
© Фонд капремонта МосквыКабина лифта
© Фонд капремонта Москвы
"Более 3 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта. Больше всего новых подъемников установили в ЮВАО - 654, ЮЗАО - 499 и ВАО - 371. С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. С 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч лифтов", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он также подчеркнул, что для работ используется лифтовое оборудование, произведенное в Москве и Московской области, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.
Сегодня в многоквартирных домах столицы – более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены, отмечается в материале.