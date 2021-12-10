https://ria.ru/20211210/lifty-1763095891.html

Более трех тысяч лифтов заменили в Москве с начала года

Более трех тысяч лифтов заменили в Москве с начала года - РИА Новости, 10.12.2021

Более трех тысяч лифтов заменили в Москве с начала года

Более 3 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:23

2021-12-10T12:23

2021-12-10T12:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что для работ используется лифтовое оборудование, произведенное в Москве и Московской области, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.Сегодня в многоквартирных домах столицы – более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены, отмечается в материале.

https://ria.ru/20211209/kapremont-1762936929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы