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Рогозин рассказал, как становятся лидерами
Рогозин рассказал, как становятся лидерами - РИА Новости, 10.12.2021
Рогозин рассказал, как становятся лидерами
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал условия, которые нужны для воспитания лидера. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:28
2021-12-10T14:34
общество
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал условия, которые нужны для воспитания лидера."Лидером можно стать только тогда, когда у вас есть хороший учитель, который вам передаст знания. Обязательно важно в нашей профессии, когда есть ветеран, носитель знания, который оказывает реальную шефскую помощь, подсказывает молодому рабочему или технологу, инженеру или конструктору", — сказал он на форуме "Репутация".Также необходимо быть сильной личностью, продолжил Рогозин. "Если вы личность, значит, у вас есть принципы. А если у вас есть воля, как у личности, значит, вы готовы идти сражаться за свои принципы до конца. Всегда побеждает только тот, кто готов идти до конца", — пояснил он.Рогозин заявил, что не верит в эффективность коммерческих программ по обучению лидерским качествам, и назвал их бестолковыми."Все остальное, что вам расскажут &lt;…&gt; забудьте, потому что туда приходят неудачники и рассказывают, как они мечтали бы стать лидерами, но у них не получилось. Короче, пустое занятие", — отметил Рогозин.По словам гендиректора "Роскосмоса", самый интересный вопрос в жизни — существует ли еще кто-то во Вселенной. Поиск ответа поможет обеспечить безопасность планеты, считает Рогозин, потому что "никто не может гарантировать, что что-то из космоса не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом". Человечество должно обладать технологиями, которые могли бы "увернуть" эту угрозу от Земли, добавил он.
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общество, дмитрий рогозин, роскосмос, россия
12:28 10.12.2021 (обновлено: 14:34 10.12.2021)
 
Рогозин рассказал, как становятся лидерами

Глава "Роскосмоса" Рогозин: чтобы стать лидером, нужно иметь хорошего учителя

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал условия, которые нужны для воспитания лидера.
"Лидером можно стать только тогда, когда у вас есть хороший учитель, который вам передаст знания. Обязательно важно в нашей профессии, когда есть ветеран, носитель знания, который оказывает реальную шефскую помощь, подсказывает молодому рабочему или технологу, инженеру или конструктору", — сказал он на форуме "Репутация".
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Также необходимо быть сильной личностью, продолжил Рогозин.
"Если вы личность, значит, у вас есть принципы. А если у вас есть воля, как у личности, значит, вы готовы идти сражаться за свои принципы до конца. Всегда побеждает только тот, кто готов идти до конца", — пояснил он.
Рогозин заявил, что не верит в эффективность коммерческих программ по обучению лидерским качествам, и назвал их бестолковыми.
"Все остальное, что вам расскажут <…> забудьте, потому что туда приходят неудачники и рассказывают, как они мечтали бы стать лидерами, но у них не получилось. Короче, пустое занятие", — отметил Рогозин.
По словам гендиректора "Роскосмоса", самый интересный вопрос в жизни — существует ли еще кто-то во Вселенной. Поиск ответа поможет обеспечить безопасность планеты, считает Рогозин, потому что "никто не может гарантировать, что что-то из космоса не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом". Человечество должно обладать технологиями, которые могли бы "увернуть" эту угрозу от Земли, добавил он.
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ОбществоДмитрий РогозинРоскосмосРоссия
 
 
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