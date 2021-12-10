https://ria.ru/20211210/krasovskiy-1763199852.html

Красовский останется на посту главы "СПИД.Центра"

Красовский останется на посту главы "СПИД.Центра" - РИА Новости, 10.12.2021

Красовский останется на посту главы "СПИД.Центра"

Достигнуто соглашение, что Антон Красовский не покинет пост председателя Фонда "СПИД.ЦЕНТР" и не выйдет из состава учредителей, говорится в заявлении по итогам... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:50

2021-12-10T18:50

2021-12-10T18:50

общество

антон красовский

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Достигнуто соглашение, что Антон Красовский не покинет пост председателя Фонда "СПИД.ЦЕНТР" и не выйдет из состава учредителей, говорится в заявлении по итогам собрания Совета Фонда, который имеется в распоряжении РИА Новости."Сегодня состоялось внеочередное собрание Совета Фонда "СПИД.ЦЕНТР", на котором обсуждалась инициатива Антона Красовского покинуть состав Совета и сложить полномочия учредителя в связи с отказом в грантовом финансировании Фонда.Совет не согласился с тем, что вина в проблемах финансирования "СПИД.ЦЕНТРа" лежит на нем. Достигнуто соглашение, что Антон Красовский не покинет пост председателя и не выйдет из состава учредителей",- говорится в заявлении.Подтверждающий документ имеется в распоряжении РИА Новости.Уточняется, что состав учредителей расширили: в него включили директора Фонда Сергея Абдурахманова и медицинского директора Антона Еремина.Также решено начать процесс реорганизации состава и функций Попечительского Совета, исходя из необходимости дальнейшего развития Фонда и органов его управления, добавили в фонде. Кроме того, в Совет планируют включить новых людей."Мы все больше понимаем, что в будущем нам необходимо участие лидеров мнений, которые могли бы с одной стороны свежим взглядом взглянуть на нашу работу и предложить новые идеи, а с другой — дать толчок развитию Фонда и оказать поддержку его дальнейшей деятельности. И Попечительский совет должен будет стать ключевой фигурой в этом процессе. В ближайшее время мы сформируем новое понимание того, как он должен функционировать, а также проведем поиск кандидатур, которые могли бы вдохнуть новую жизнь как в этот орган, так в Фонд в целом", — сказал директор "СПИД.ЦЕНТРа" Сергей Абдурахманов, слова которого проводит пресс-служба.

https://ria.ru/20210728/sud-1743185277.html

https://ria.ru/20211201/vich-1761614196.html

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общество, антон красовский, россия