Украинский эксперт прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Политолог Бортник назвал инцидент с украинским кораблем "Донбасс" элементом спецоперации
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Инцидент с кораблем управления ВМС Украины "Донбасс" в Керченском проливе был элементом политической спецоперации, который мог повлиять на ход переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
"Что произошло на самом деле, я, конечно, не знаю. Но информационное освещение этой ситуации могло негативно повлиять на ход переговоров Зеленского и Байдена. Это было элементом политической спецоперации, но с чьей стороны и для чего, мы не знаем. Но в целом, если бы эта ситуация привела к конфликту в районе Керченского залива, то я думаю, что это могло бы существенно изменить фокус переговоров президентов", - сказал Бортник РИА Новости в пятницу.
По его словам, ситуация с кораблем "выглядела странно". При этом эксперт допустил, что это могла быть всего лишь чья-то ошибка. "Даже если это ошибка и информационное нагнетание, то применение таких методов опасно для международных отношений и чревато серьезными осложнениями, особенно, если принять во внимание, что ситуация между Украиной и Россией сегодня напряжена", - добавил он.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.