https://ria.ru/20211210/korabl-1763107267.html

Украинский эксперт прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Украинский эксперт прокомментировал инцидент в Керченском проливе - РИА Новости, 10.12.2021

Украинский эксперт прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Инцидент с кораблем управления ВМС Украины "Донбасс" в Керченском проливе был элементом политической спецоперации, который мог повлиять на ход переговоров... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:06

2021-12-10T13:06

2021-12-10T13:06

в мире

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

керченский пролив

руслан бортник

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Инцидент с кораблем управления ВМС Украины "Донбасс" в Керченском проливе был элементом политической спецоперации, который мог повлиять на ход переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.По его словам, ситуация с кораблем "выглядела странно". При этом эксперт допустил, что это могла быть всего лишь чья-то ошибка. "Даже если это ошибка и информационное нагнетание, то применение таких методов опасно для международных отношений и чревато серьезными осложнениями, особенно, если принять во внимание, что ситуация между Украиной и Россией сегодня напряжена", - добавил он.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html

украина

керченский пролив

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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив, руслан бортник