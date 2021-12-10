https://ria.ru/20211210/kiev-1763162980.html

Рябков призвал убедить Киев не отклоняться от Минских соглашений

Рябков призвал убедить Киев не отклоняться от Минских соглашений - РИА Новости, 10.12.2021

Рябков призвал убедить Киев не отклоняться от Минских соглашений

Москва готова работать со всеми, кто может помочь побудить Киев выполнять минские соглашения, в том числе с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:22

2021-12-10T16:22

2021-12-10T16:41

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россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва готова работать со всеми, кто может помочь побудить Киев выполнять минские соглашения, в том числе с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, у РФ "есть открытость к диалогу, в том числе и США, по этой теме".

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html

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