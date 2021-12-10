https://ria.ru/20211210/kiev-1763162980.html
Рябков призвал убедить Киев не отклоняться от Минских соглашений
Рябков призвал убедить Киев не отклоняться от Минских соглашений - РИА Новости, 10.12.2021
Рябков призвал убедить Киев не отклоняться от Минских соглашений
Москва готова работать со всеми, кто может помочь побудить Киев выполнять минские соглашения, в том числе с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:22
2021-12-10T16:22
2021-12-10T16:41
в мире
сша
москва
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва готова работать со всеми, кто может помочь побудить Киев выполнять минские соглашения, в том числе с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, у РФ "есть открытость к диалогу, в том числе и США, по этой теме".
https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, сергей рябков, ситуация в днр и лнр, россия
16:22 10.12.2021 (обновлено: 16:41 10.12.2021)
Рябков призвал убедить Киев не отклоняться от Минских соглашений
Замглавы МИД Рябков призвал побудить Киев выполнять Минские соглашения