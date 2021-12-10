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Хорваты в соцсетях раскритиковали визит премьера Пленковича на Украину

Хорваты в соцсетях раскритиковали визит премьера Пленковича на Украину - РИА Новости, 10.12.2021

Хорваты в соцсетях раскритиковали визит премьера Пленковича на Украину

Хорваты остро и саркастично прокомментировали сообщение премьера Андрея Пленковича в соцсетях о его визите на Украину и встречах с руководством страны. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T22:22

2021-12-10T22:22

2021-12-10T22:22

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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Хорваты остро и саркастично прокомментировали сообщение премьера Андрея Пленковича в соцсетях о его визите на Украину и встречах с руководством страны.Пленкович посетил с рабочим визитом Киев, где 8 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал совместную декларацию по европейской перспективе Украины. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Хорватией в рамках стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском союзе. Зеленский в ходе беседы с Пленковичем детально обсудил опыт Загреба в мирной реинтеграции территорий.Премьер Хорватии в четверг на официальной странице в Facebook кратко рассказал о поездке на Украину, беседах с руководством страны и встречах 300 хорватских и украинских представителей деловых кругов на полях визита. Пост Пленковича к вечеру пятницы набрал 77 комментариев хорватских граждан, большинство из которых - критического характера."Друг, продай им (приобретенные Хорватией во Франции истребители - ред.) Rafale, пока они еще на рынке", - предложил главе кабмина пользователь Dorijan Curac.Следующие три комментария появились один за другим."Умнее бы было встретиться с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - указал Ante Milardovic."Очень немудрое поведение по отношению к России, думал, что вы умнее", - добавил Ante Penava."А завтра продолжи (поездку) в Москву", - посоветовал Damir Misic.Читатели порекомендовали премьеру задуматься о последствиях визита."Прошу вас в следующий раз выдвигайте свою кандидатуру на украинских выборах, и тогда, как их премьер, по указанию Брюсселя провоцируйте Россию. Хорватскую внешнюю политику вы довольно испортили", - написал Branimir Padjen."Похлопает нам Путин в ладоши за такое исключительное достижение…" - предположил пользователь Zeljko Tadjianovic."Этот визит уж принесет результаты. Премьер самой коррумпированной, бедной, расселенной, до основания разворованной страны без правосудия раздает советы успеха. Спрячься и не показывайся людям, Пленкович. Мне бы было стыдно", - огорчился Mato Bosjak."Вы пошли злить "большого брата" в ущерб хорватам, а по сути, еще раз сервильно послужили ЕС", - отметил Ivo Trojanovic.Не осталось без внимания и отсутствие строгих эпидемиологических мер у хорватской делегации в Киеве."Господа, вы в закрытых помещениях. Где ваши маски? Думаете, народ не соображает", - обратил внимание на фотографии Zlatko Ujo Bartolovic."Если бы ты был умен, занимался бы собой и нашими проблемами, а не тянул бы русского медведя за…" - обратился к Пленковичу Miro Botica."Наше государство не для лучшего общества", - подытожил Goran Simpf.Остальные комментаторы напоминали об истории, беспокоились, что теперь для Хорватии подорожает газ из РФ, что придется "третий раз за сто лет лить кровь на русском фронте" и советовали премьеру остаться и самому записаться добровольцем в украинскую армию. Среди немногочисленных положительных отзывов - албанец Albert Shabani, который разместил в своем комментарии в ряд флажки Хорватии, самопровозглашенной республики Косово и Албании.

https://ria.ru/20210823/reintegratsiya-1746860827.html

https://ria.ru/20210911/potok-1749622089.html

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в мире, киев, франция, владимир зеленский, россия