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Хорваты в соцсетях раскритиковали визит премьера Пленковича на Украину
Хорваты в соцсетях раскритиковали визит премьера Пленковича на Украину - РИА Новости, 10.12.2021
Хорваты в соцсетях раскритиковали визит премьера Пленковича на Украину
Хорваты остро и саркастично прокомментировали сообщение премьера Андрея Пленковича в соцсетях о его визите на Украину и встречах с руководством страны. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T22:22
2021-12-10T22:22
в мире
киев
франция
владимир зеленский
россия
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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Хорваты остро и саркастично прокомментировали сообщение премьера Андрея Пленковича в соцсетях о его визите на Украину и встречах с руководством страны.Пленкович посетил с рабочим визитом Киев, где 8 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал совместную декларацию по европейской перспективе Украины. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Хорватией в рамках стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском союзе. Зеленский в ходе беседы с Пленковичем детально обсудил опыт Загреба в мирной реинтеграции территорий.Премьер Хорватии в четверг на официальной странице в Facebook кратко рассказал о поездке на Украину, беседах с руководством страны и встречах 300 хорватских и украинских представителей деловых кругов на полях визита. Пост Пленковича к вечеру пятницы набрал 77 комментариев хорватских граждан, большинство из которых - критического характера."Друг, продай им (приобретенные Хорватией во Франции истребители - ред.) Rafale, пока они еще на рынке", - предложил главе кабмина пользователь Dorijan Curac.Следующие три комментария появились один за другим."Умнее бы было встретиться с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - указал Ante Milardovic."Очень немудрое поведение по отношению к России, думал, что вы умнее", - добавил Ante Penava."А завтра продолжи (поездку) в Москву", - посоветовал Damir Misic.Читатели порекомендовали премьеру задуматься о последствиях визита."Прошу вас в следующий раз выдвигайте свою кандидатуру на украинских выборах, и тогда, как их премьер, по указанию Брюсселя провоцируйте Россию. Хорватскую внешнюю политику вы довольно испортили", - написал Branimir Padjen."Похлопает нам Путин в ладоши за такое исключительное достижение…" - предположил пользователь Zeljko Tadjianovic."Этот визит уж принесет результаты. Премьер самой коррумпированной, бедной, расселенной, до основания разворованной страны без правосудия раздает советы успеха. Спрячься и не показывайся людям, Пленкович. Мне бы было стыдно", - огорчился Mato Bosjak."Вы пошли злить "большого брата" в ущерб хорватам, а по сути, еще раз сервильно послужили ЕС", - отметил Ivo Trojanovic.Не осталось без внимания и отсутствие строгих эпидемиологических мер у хорватской делегации в Киеве."Господа, вы в закрытых помещениях. Где ваши маски? Думаете, народ не соображает", - обратил внимание на фотографии Zlatko Ujo Bartolovic."Если бы ты был умен, занимался бы собой и нашими проблемами, а не тянул бы русского медведя за…" - обратился к Пленковичу Miro Botica."Наше государство не для лучшего общества", - подытожил Goran Simpf.Остальные комментаторы напоминали об истории, беспокоились, что теперь для Хорватии подорожает газ из РФ, что придется "третий раз за сто лет лить кровь на русском фронте" и советовали премьеру остаться и самому записаться добровольцем в украинскую армию. Среди немногочисленных положительных отзывов - албанец Albert Shabani, который разместил в своем комментарии в ряд флажки Хорватии, самопровозглашенной республики Косово и Албании.
https://ria.ru/20210823/reintegratsiya-1746860827.html
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в мире, киев, франция, владимир зеленский, россия
22:22 10.12.2021
 
Хорваты в соцсетях раскритиковали визит премьера Пленковича на Украину

Хорваты в соцсетях раскритиковали визит премьера Андрея Пленковича на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Хорваты остро и саркастично прокомментировали сообщение премьера Андрея Пленковича в соцсетях о его визите на Украину и встречах с руководством страны.
Пленкович посетил с рабочим визитом Киев, где 8 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал совместную декларацию по европейской перспективе Украины. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Хорватией в рамках стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском союзе. Зеленский в ходе беседы с Пленковичем детально обсудил опыт Загреба в мирной реинтеграции территорий.
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Премьер Хорватии пообещал поделиться с Украиной опытом реинтеграции
Премьер Хорватии в четверг на официальной странице в Facebook кратко рассказал о поездке на Украину, беседах с руководством страны и встречах 300 хорватских и украинских представителей деловых кругов на полях визита. Пост Пленковича к вечеру пятницы набрал 77 комментариев хорватских граждан, большинство из которых - критического характера.
"Друг, продай им (приобретенные Хорватией во Франции истребители - ред.) Rafale, пока они еще на рынке", - предложил главе кабмина пользователь Dorijan Curac.
Следующие три комментария появились один за другим.
"Умнее бы было встретиться с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - указал Ante Milardovic.
"Очень немудрое поведение по отношению к России, думал, что вы умнее", - добавил Ante Penava.
"А завтра продолжи (поездку) в Москву", - посоветовал Damir Misic.
Читатели порекомендовали премьеру задуматься о последствиях визита.
"Прошу вас в следующий раз выдвигайте свою кандидатуру на украинских выборах, и тогда, как их премьер, по указанию Брюсселя провоцируйте Россию. Хорватскую внешнюю политику вы довольно испортили", - написал Branimir Padjen.
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В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
"Похлопает нам Путин в ладоши за такое исключительное достижение…" - предположил пользователь Zeljko Tadjianovic.
"Этот визит уж принесет результаты. Премьер самой коррумпированной, бедной, расселенной, до основания разворованной страны без правосудия раздает советы успеха. Спрячься и не показывайся людям, Пленкович. Мне бы было стыдно", - огорчился Mato Bosjak.
"Вы пошли злить "большого брата" в ущерб хорватам, а по сути, еще раз сервильно послужили ЕС", - отметил Ivo Trojanovic.
Не осталось без внимания и отсутствие строгих эпидемиологических мер у хорватской делегации в Киеве.
"Господа, вы в закрытых помещениях. Где ваши маски? Думаете, народ не соображает", - обратил внимание на фотографии Zlatko Ujo Bartolovic.
"Если бы ты был умен, занимался бы собой и нашими проблемами, а не тянул бы русского медведя за…" - обратился к Пленковичу Miro Botica.
"Наше государство не для лучшего общества", - подытожил Goran Simpf.
Остальные комментаторы напоминали об истории, беспокоились, что теперь для Хорватии подорожает газ из РФ, что придется "третий раз за сто лет лить кровь на русском фронте" и советовали премьеру остаться и самому записаться добровольцем в украинскую армию. Среди немногочисленных положительных отзывов - албанец Albert Shabani, который разместил в своем комментарии в ряд флажки Хорватии, самопровозглашенной республики Косово и Албании.
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