https://ria.ru/20211210/inflyatsiya-1763169570.html
Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года
Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года - РИА Новости, 10.12.2021
Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года
Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%, сообщается в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:53
2021-12-10T16:53
2021-12-10T16:53
экономика
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инфляция
сша
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%.Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, а в месячном выражении инфляция ожидалась на уровне 0,7%.При этом базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - составила 4,9%, в том числе 0,5% только за ноябрь. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков.Цены на продовольствие в США в ноябре поднялись на 0,7%, на энергоносители - на 3,5%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 6,1%, а энергоносители - на 33,3%.
https://ria.ru/20211209/bayden-1763011234.html
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экономика, в мире, инфляция, сша
Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года
Годовая инфляция в США в ноябре ускорилась до 6,8%, достигнув максимума с июня 1982 года
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Потребительские цены в США
в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%.
Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, а в месячном выражении инфляция ожидалась на уровне 0,7%.
При этом базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - составила 4,9%, в том числе 0,5% только за ноябрь. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков.
Цены на продовольствие в США в ноябре поднялись на 0,7%, на энергоносители - на 3,5%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 6,1%, а энергоносители - на 33,3%.