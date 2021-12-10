https://ria.ru/20211210/gazifikatsiya-1763142092.html

Евраев обсудил с руководством "Газпрома" газификацию Ярославской области

Евраев обсудил с руководством "Газпрома" газификацию Ярославской области - РИА Новости, 10.12.2021

Евраев обсудил с руководством "Газпрома" газификацию Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили на встрече в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:31

2021-12-10T15:31

2021-12-10T15:31

ярославская область

экономика

общество

санкт-петербург

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газпром межрегионгаз

газпром

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили на встрече в Санкт-Петербурге выполнение графика газификации Ярославской области и планы на перспективу, согласно которым в регионе до 2025 года будет построено более тысячи километров межпоселковых газопроводов, сообщает областное правительство.По его словам, природный газ поступит и в последний негазифицированный район Ярославской области — Брейтовский."Мы хотим, чтобы газ пришел в самые отдаленные деревни области, чтобы все имели доступ к голубому топливу, и для этого мы выстраиваем конструктивные взаимоотношения с компанией "Газпром межрегионгаз". Продолжим сотрудничество и по социальным вопросам", - подчеркнул врио губернатора.Правительство области в своем сообщении уточнило, что на средства "Газпрома" в регионе строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, модернизируются объекты социальной инфраструктуры. Также 22 июня 2021 года состоялось открытие модульной газовой котельной на территории детского оздоровительного лагеря имени М. Горького. Гендиректор компании Сергей Густов выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с правительством области по реализации проекта модернизации этого лагеря.В 2021 году в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области на 2021-2025 годы все запланированные работы выполнены в полном объеме, информирует правительство региона. В частности, построены газопроводы в Ярославском, Ростовском, Большесельском районах общей протяжённостью 66 километров.

https://ria.ru/20211203/uglich-1762109194.html

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экономика, общество, санкт-петербург, ярославская область, газпром межрегионгаз, газпром, михаил евраев, жкх, россия