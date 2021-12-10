Евраев обсудил с руководством "Газпрома" газификацию Ярославской области
Евраев обсудил с руководством "Газпрома" газификацию Ярославской области
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили на встрече в Санкт-Петербурге выполнение графика газификации Ярославской области и планы на перспективу, согласно которым в регионе до 2025 года будет построено более тысячи километров межпоселковых газопроводов, сообщает областное правительство.
"Мы обсудили реализацию новых проектов, которые позволят создать условия для подключения новых потребителей газа — как населения, так и промышленных объектов. А до 2025 года компания "Газпром" планирует строительство более тысячи километров межпоселковых газопроводов. Возможность для подключения газа получат порядка 200 населенных пунктов", - рассказал Михаил Евраев по итогам встречи.
По его словам, природный газ поступит и в последний негазифицированный район Ярославской области — Брейтовский.
"Мы хотим, чтобы газ пришел в самые отдаленные деревни области, чтобы все имели доступ к голубому топливу, и для этого мы выстраиваем конструктивные взаимоотношения с компанией "Газпром межрегионгаз". Продолжим сотрудничество и по социальным вопросам", - подчеркнул врио губернатора.
Правительство области в своем сообщении уточнило, что на средства "Газпрома" в регионе строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, модернизируются объекты социальной инфраструктуры. Также 22 июня 2021 года состоялось открытие модульной газовой котельной на территории детского оздоровительного лагеря имени М. Горького. Гендиректор компании Сергей Густов выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с правительством области по реализации проекта модернизации этого лагеря.
В 2021 году в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области на 2021-2025 годы все запланированные работы выполнены в полном объеме, информирует правительство региона. В частности, построены газопроводы в Ярославском, Ростовском, Большесельском районах общей протяжённостью 66 километров.