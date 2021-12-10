Развитие экспорта EPC-проектов обсудили эксперты форума "Сделано в России"
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эксперты обсудили развитие экспорта из России в рамках поддержки ЕРС-проектов на сессии "Инфраструктурные проекты как драйвер роста высокотехнологичного экспорта" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Сессия была организована РЭЦ при участии Союза Машиностроителей России.
"В рамках сессии Азер Талыбов, Председатель Правления АО "Росэксимбанк", совместно с экспертами обсудил необходимые меры поддержки крупных EPC-проектов (международная форма договоров, используемая в строительстве и инжиниринге - ред.). В ходе сессии обсуждалась специфика реализации EPC-проектов, были рассмотрены действующие механизмы финансирования, а также их ограничения", - сообщает РЭЦ.
"Сегодня EPC-проекты обеспечивают значительную долю экспорта промышленного оборудования, относящегося к высокотехнологичной продукции, а также инжиниринговых услуг. При этом российские подрядчики конкурируют на внешних рынках не только по качественным характеристикам оборудования и услуг, но и по условиям привлекаемого финансирования. Вместе с тем, развитие высокотехнологичного товарного экспорта невозможно без продвижения связанных с ним услуг по созданию промышленных объектов", — сказал управляющий директор по клиентской работе АО "ЭКСАР" и АО "Росэксимбанк" Павел Аносов.
Сессия завершилась совместным обсуждением шагов, которые необходимо предпринять для совершенствования мер поддержки EPC-проектов.