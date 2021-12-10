https://ria.ru/20211210/eksport-1763178791.html

Развитие экспорта EPC-проектов обсудили эксперты форума "Сделано в России"

Развитие экспорта EPC-проектов обсудили эксперты форума "Сделано в России" - РИА Новости, 10.12.2021

Развитие экспорта EPC-проектов обсудили эксперты форума "Сделано в России"

Эксперты обсудили развитие экспорта из России в рамках поддержки ЕРС-проектов на сессии "Инфраструктурные проекты как драйвер роста высокотехнологичного... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:31

2021-12-10T17:31

2021-12-10T17:31

экономика

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757234823_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1b3aa56f8d5936f2e05f6db6d50ab18f.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эксперты обсудили развитие экспорта из России в рамках поддержки ЕРС-проектов на сессии "Инфраструктурные проекты как драйвер роста высокотехнологичного экспорта" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Сессия была организована РЭЦ при участии Союза Машиностроителей России."В рамках сессии Азер Талыбов, Председатель Правления АО "Росэксимбанк", совместно с экспертами обсудил необходимые меры поддержки крупных EPC-проектов (международная форма договоров, используемая в строительстве и инжиниринге - ред.). В ходе сессии обсуждалась специфика реализации EPC-проектов, были рассмотрены действующие механизмы финансирования, а также их ограничения", - сообщает РЭЦ.Сессия завершилась совместным обсуждением шагов, которые необходимо предпринять для совершенствования мер поддержки EPC-проектов.

https://ria.ru/20211111/forum-1758599774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия