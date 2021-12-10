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Развитие экспорта EPC-проектов обсудили эксперты форума "Сделано в России"
Развитие экспорта EPC-проектов обсудили эксперты форума "Сделано в России" - РИА Новости, 10.12.2021
Развитие экспорта EPC-проектов обсудили эксперты форума "Сделано в России"
Эксперты обсудили развитие экспорта из России в рамках поддержки ЕРС-проектов на сессии "Инфраструктурные проекты как драйвер роста высокотехнологичного... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:31
2021-12-10T17:31
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эксперты обсудили развитие экспорта из России в рамках поддержки ЕРС-проектов на сессии "Инфраструктурные проекты как драйвер роста высокотехнологичного экспорта" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Сессия была организована РЭЦ при участии Союза Машиностроителей России."В рамках сессии Азер Талыбов, Председатель Правления АО "Росэксимбанк", совместно с экспертами обсудил необходимые меры поддержки крупных EPC-проектов (международная форма договоров, используемая в строительстве и инжиниринге - ред.). В ходе сессии обсуждалась специфика реализации EPC-проектов, были рассмотрены действующие механизмы финансирования, а также их ограничения", - сообщает РЭЦ.Сессия завершилась совместным обсуждением шагов, которые необходимо предпринять для совершенствования мер поддержки EPC-проектов.
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экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
17:31 10.12.2021
 

Развитие экспорта EPC-проектов обсудили эксперты форума "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эксперты обсудили развитие экспорта из России в рамках поддержки ЕРС-проектов на сессии "Инфраструктурные проекты как драйвер роста высокотехнологичного экспорта" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Сессия была организована РЭЦ при участии Союза Машиностроителей России.
"В рамках сессии Азер Талыбов, Председатель Правления АО "Росэксимбанк", совместно с экспертами обсудил необходимые меры поддержки крупных EPC-проектов (международная форма договоров, используемая в строительстве и инжиниринге - ред.). В ходе сессии обсуждалась специфика реализации EPC-проектов, были рассмотрены действующие механизмы финансирования, а также их ограничения", - сообщает РЭЦ.
"Сегодня EPC-проекты обеспечивают значительную долю экспорта промышленного оборудования, относящегося к высокотехнологичной продукции, а также инжиниринговых услуг. При этом российские подрядчики конкурируют на внешних рынках не только по качественным характеристикам оборудования и услуг, но и по условиям привлекаемого финансирования. Вместе с тем, развитие высокотехнологичного товарного экспорта невозможно без продвижения связанных с ним услуг по созданию промышленных объектов", — сказал управляющий директор по клиентской работе АО "ЭКСАР" и АО "Росэксимбанк" Павел Аносов.
Сессия завершилась совместным обсуждением шагов, которые необходимо предпринять для совершенствования мер поддержки EPC-проектов.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 16:22
РЭЦ проведет форум для экспортеров "Сделано в России" 10 декабря в Москве
 
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