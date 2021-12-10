https://ria.ru/20211210/dogovor-1763168310.html

В МИД надеются принять документ на замену истекающему договору СНВ с США

В МИД надеются принять документ на замену истекающему договору СНВ с США - РИА Новости, 10.12.2021

В МИД надеются принять документ на замену истекающему договору СНВ с США

Россия надеется, что в результате диалога с США по стратегической стабильности удастся принять документ, чтобы найти правильную замену истекающему ДСНВ, сказал... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:47

2021-12-10T16:47

2021-12-10T16:47

в мире

сша

владимир путин

джо байден

сергей рябков

дональд трамп

договор снв-3

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия надеется, что в результате диалога с США по стратегической стабильности удастся принять документ, чтобы найти правильную замену истекающему ДСНВ, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, Москва и Вашингтон работаю в рамках действующего ДСНВ неплохо."Проводятся заседания двусторонней консультативной комиссии. По мере улучшения эпидемиологической ситуации восстановится практика инспекционных поездок друг к другу. Пока мы обмениваемся в полном объеме информацией, проводим уведомления, необходимые по договору. Здесь работа идет нормально", - отметил Рябков."Что касается других направлений, есть проблемы, есть шероховатости, над ними тоже работаем", - добавил он.СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.В начале года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор без изменений был продлен еще на пять лет - с его предшественником Дональдом Трампом не получалось договориться даже об этом. Однако по истечении пятилетнего срока новое продление невозможно, так как оно не предусмотрено самим соглашением. Предполагается, что за оставшееся время РФ и США должны выработать новый документ, который будет учитывать все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность в мире с одной стороны, а также озабоченности и интересы каждой из сторон - с другой.

https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763164077.html

https://ria.ru/20211210/moratoriy-1763156640.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, дональд трамп, договор снв-3, россия