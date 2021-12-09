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Вологодская область
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В Вологодской области начал работу фанерный завод
В Вологодской области начал работу фанерный завод - РИА Новости, 09.12.2021
В Вологодской области начал работу фанерный завод
В городе Соколе Вологодской области на территории одноименного индустриального парка начал работу его первый резидент - фанерный завод проектной мощностью 85... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:42
2021-12-09T10:42
вологодская область
олег кувшинников
завод
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ВОЛОГДА, 9 дек – РИА Новости. В городе Соколе Вологодской области на территории одноименного индустриального парка начал работу его первый резидент - фанерный завод проектной мощностью 85 тысяч кубометров, сообщила пресс-служба правительства области.Инвестиции в первый этап предприятия превысили 1 миллиард рублей, первая очередь завода будет выпускать 44 тысяч кубических метров фанеры в год, созданы сто рабочих мест. На следующем этапе предприятие выйдет на проектную мощность в 85 тысяч кубометров фанеры в год, численность работников увеличится до 300 человек. Продукцию планируется поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы, Ближнего Востока."Сегодня мы дали старт работе предприятия по производству фанеры. Она пойдет как на экспорт, так и на заводы нашей страны. Объем инвестиций проекта в целом превысит три миллиарда рублей. Мы готовы и дальше поддерживать предприятия, которые занимаются глубокой переработкой древесины", – цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова, принявшего участие в церемонии открытия завода.По его словам, проект планируется включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Заявка рассматривается в министерстве промышленности и торговли России.
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олег кувшинников, завод
10:42 09.12.2021
 

В Вологодской области начал работу фанерный завод

© Фото : Правительство Вологодской областиНовый завод по производству фанеры открылся в Соколе
Новый завод по производству фанеры открылся в Соколе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Правительство Вологодской области
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ВОЛОГДА, 9 дек – РИА Новости. В городе Соколе Вологодской области на территории одноименного индустриального парка начал работу его первый резидент - фанерный завод проектной мощностью 85 тысяч кубометров, сообщила пресс-служба правительства области.
Инвестиции в первый этап предприятия превысили 1 миллиард рублей, первая очередь завода будет выпускать 44 тысяч кубических метров фанеры в год, созданы сто рабочих мест. На следующем этапе предприятие выйдет на проектную мощность в 85 тысяч кубометров фанеры в год, численность работников увеличится до 300 человек. Продукцию планируется поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы, Ближнего Востока.
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"Сегодня мы дали старт работе предприятия по производству фанеры. Она пойдет как на экспорт, так и на заводы нашей страны. Объем инвестиций проекта в целом превысит три миллиарда рублей. Мы готовы и дальше поддерживать предприятия, которые занимаются глубокой переработкой древесины", – цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова, принявшего участие в церемонии открытия завода.
По его словам, проект планируется включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Заявка рассматривается в министерстве промышленности и торговли России.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковЗавод
 
 
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