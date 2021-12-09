https://ria.ru/20211209/zavod-1762881845.html

В Вологодской области начал работу фанерный завод

В Вологодской области начал работу фанерный завод - РИА Новости, 09.12.2021

В Вологодской области начал работу фанерный завод

В городе Соколе Вологодской области на территории одноименного индустриального парка начал работу его первый резидент - фанерный завод проектной мощностью 85... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:42

2021-12-09T10:42

2021-12-09T10:42

вологодская область

олег кувшинников

завод

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ВОЛОГДА, 9 дек – РИА Новости. В городе Соколе Вологодской области на территории одноименного индустриального парка начал работу его первый резидент - фанерный завод проектной мощностью 85 тысяч кубометров, сообщила пресс-служба правительства области.Инвестиции в первый этап предприятия превысили 1 миллиард рублей, первая очередь завода будет выпускать 44 тысяч кубических метров фанеры в год, созданы сто рабочих мест. На следующем этапе предприятие выйдет на проектную мощность в 85 тысяч кубометров фанеры в год, численность работников увеличится до 300 человек. Продукцию планируется поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы, Ближнего Востока."Сегодня мы дали старт работе предприятия по производству фанеры. Она пойдет как на экспорт, так и на заводы нашей страны. Объем инвестиций проекта в целом превысит три миллиарда рублей. Мы готовы и дальше поддерживать предприятия, которые занимаются глубокой переработкой древесины", – цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова, принявшего участие в церемонии открытия завода.По его словам, проект планируется включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Заявка рассматривается в министерстве промышленности и торговли России.

https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762793347.html

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олег кувшинников, завод