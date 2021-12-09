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В Генштабе рассказали о новом методе контроля над вооружениями
В Генштабе рассказали о новом методе контроля над вооружениями - РИА Новости, 09.12.2021
В Генштабе рассказали о новом методе контроля над вооружениями
Предложенное Россией "новое уравнение безопасности" может стать действенным механизмом контроля над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:19
2021-12-09T13:19
в мире
безопасность
оружие
европа
генеральный штаб вооруженных сил рф
валерий герасимов
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Предложенное Россией "новое уравнение безопасности" может стать действенным механизмом контроля над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов."Сегодня необходим новый подход к выработке механизмов контроля над вооружениями, поэтому Россией было предложено "новое уравнение безопасности", которое охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - это киберпространство, космос, искусственный интеллект", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности."Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединённых Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаёт серьёзную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу", - подчеркнул начальник Генштаба.Ещё одной проблемой он назвал перенос военного противостояния в космическое пространство."Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединённые Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе", - сказал Герасимов.
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в мире, безопасность, оружие, европа, генеральный штаб вооруженных сил рф, валерий герасимов, россия
13:19 09.12.2021
 
В Генштабе рассказали о новом методе контроля над вооружениями

Глава Генштаба Герасимов: необходим новый подход к механизмам контроля над вооружениями

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве
Брифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Предложенное Россией "новое уравнение безопасности" может стать действенным механизмом контроля над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
"Сегодня необходим новый подход к выработке механизмов контроля над вооружениями, поэтому Россией было предложено "новое уравнение безопасности", которое охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - это киберпространство, космос, искусственный интеллект", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
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Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности.
"Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединённых Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаёт серьёзную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу", - подчеркнул начальник Генштаба.
Ещё одной проблемой он назвал перенос военного противостояния в космическое пространство.
"Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединённые Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе", - сказал Герасимов.
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В миреБезопасностьОружиеЕвропаГенеральный штаб Вооруженных сил РФВалерий ГерасимовРоссия
 
 
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