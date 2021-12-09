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В Генштабе рассказали о новом методе контроля над вооружениями

В Генштабе рассказали о новом методе контроля над вооружениями - РИА Новости, 09.12.2021

В Генштабе рассказали о новом методе контроля над вооружениями

Предложенное Россией "новое уравнение безопасности" может стать действенным механизмом контроля над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:19

2021-12-09T13:19

2021-12-09T13:19

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генеральный штаб вооруженных сил рф

валерий герасимов

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Предложенное Россией "новое уравнение безопасности" может стать действенным механизмом контроля над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов."Сегодня необходим новый подход к выработке механизмов контроля над вооружениями, поэтому Россией было предложено "новое уравнение безопасности", которое охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - это киберпространство, космос, искусственный интеллект", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности."Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединённых Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаёт серьёзную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу", - подчеркнул начальник Генштаба.Ещё одной проблемой он назвал перенос военного противостояния в космическое пространство."Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединённые Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе", - сказал Герасимов.

https://ria.ru/20211209/rakety-1762914196.html

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в мире, безопасность, оружие, европа, генеральный штаб вооруженных сил рф, валерий герасимов, россия